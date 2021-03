Sibel Tatar yılın kadını seçildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kıbrıs Türk Tüketiciler Derneği’nde yer alan kadın yönetim kurulu üyeleri tarafından yılın kadını seçildi.



Kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, Kıbrıs Türk Tüketiciler Derneği’nde yer alan kadın yönetim kurulu üyeleri tarafından yılın kadını seçilmesinden duyduğu mutluluğu kaydeden Sibel Tatar, “Aldığım her bir ödülü, her bir çiçeği, ülkemdeki bütün kadınlar adına almak istiyorum. 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nde, bu ödülleri hak eden birçok kadın vardır… Çocuğunu babasız büyüten, savaşta yer alarak ülkesini koruyan, yaşadığı maddi zorluklara rağmen çocuklarını yetiştirebilmiş birçok saygıdeğer kadınımız adına da bu ödülü alıyorum” şeklinde konuştu.



Kıbrıs Türk Tüketiciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gülyüz Debeş de gerçekleştirdiği konuşmada, her başarılı erkeğin arkasında başarılı bir kadın olduğunu kaydederek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinde eşi Sibel Tatar’ın da başarısı olduğunu ifade etti