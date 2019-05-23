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Sibel Tatar'dan Başbakan olan eşine koltuk hediyesi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 13. Başbakanı olarak görevi devralan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar’ı, eşi ve aynı zamanda Kanal T Yönetim Kurulu Başkanı olan Sibel Tatar tebrik etti.
Sibel Tatar'dan Başbakan olan eşine koltuk hediyesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 13. Başbakanı olarak görevi devralan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar’ı, eşi ve aynı zamanda Kanal T Yönetim Kurulu Başkanı olan Sibel Tatar tebrik etti.

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Sibel Tatar mesajında eşi olmasından ziyade Başbakan Ersin Tatar’a bir vatandaş olarak seslendi.

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Mesajına Sayın Başbakanım Sevgili Ersin sözleri ile başlayan Tatar, “Kıbrıs Türkü’nün özünün sembolü bir hediye ile seni kutlamak istedim. Eşin olarak değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı olarak hak ettiğimiz yönetimin sergilenmesi dileğimle 13’ncü Başbakanımızı tebrik ediyor, 41’nci Hükümetimize başarılar diliyorum” dedi.

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