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Sibel Tatar’dan Kanal T’nin devrine ilişkin açıklama

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Sibel Tatar, Genel Müdürlük görevini yürüttüğü Kanal T'nin devriyle ilgili açıklamada bulundu.
Sibel Tatar’dan Kanal T’nin devrine ilişkin açıklama

Sibel Tatar, eşi Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından,  Kanal T’yi yönetmesinin yanı sıra artan temsiliyet görevi ve sosyal sorumluluk projeleri nedeniyle insanüstü bir efor sarf etmek durumunda kaldığını ve ailesine de zaman ayırabilmek için böyle bir karar aldığını belirtti.

Sibel Tatar, “Ekip arkadaşlarım ve yıllardır alın terimi döktüğüm Kanal T’nin güvenli ellerde olacağına, TV yayıncılığına getirecekleri yeniliklere duyduğum inançla devir anlaşmasını imzaladım.” dedi.

 

Sibel Tatar, Kanal T’nin devriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bildiğiniz üzere, Kanal T, 16 Kasım 1996’da KKTC'de ilk özel kanal olarak Sayın Ersin Tatar tarafından  açılmıştır.

Eşim Ersin Tatar’ın, Maliye Bakanlığı’na atandığı, 2009 yılından, bugüne kadar Kanal T’nin yönetimini onurla sürdürdüm.

Tarafsız yayıncılık ilkesini gözeterek yol aldığım yıllarda, yayından, yapıma, program sunucularından, habercilere ve lojistik hizmetlere varan zincirde; çok değerli yol arkadaşlarım oldu. Pek çoğu ise yıllarını sayamayacağım kadar uzun süre kanalımızla adeta gönül bağı kurdu. Ve çok kıymetli izleyicilerimiz bizi bu süreçte hiç yalnız bırakmadılar. Her birine ayrı ayrı yürekten teşekkür ederim.

Eşimin, Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrasında temsiliyet görevim ile yıllardır hayalini kurduğum sosyal sorumluluk projelerine başladım. Bu süreçte de KANAL T’de ki görevimi aksatmadım.

Takdir edeceğiniz üzere, insanüstü efor gerektiren bir süreçti ve içim çok acısa da aileme de zaman ayırabilmek için bir karar vermek durumundaydım.

Ülkesine yaptığı yatırımlarla sizlerin de yakından tanıdığı iş insanı Sayın Niyazi Sanal’dan, kanalımızı devralma isteği, kanalın takdirle izlediğim gazeteci Sayın Ali Baturay tarafından yönetileceği bilgisi karar alma sürecimi hızlandırdı.

Ekip arkadaşlarım ve yıllardır alın terimi döktüğüm Kanal T’nin güvenli ellerde olacağına, TV yayıncılığına getirecekleri yeniliklere duyduğum inançla devir anlaşmasını imzaladım.

Ülkemize ve ülkemiz TV yayıncılığına hayırlı olması dileklerimle kamuoyuna saygı ve sevgilerimle duyururum.”

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