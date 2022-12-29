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Sibel Tatar'ın başlattığı “Yeni Yıl Dilek Ağacı Projesi” devam ediyor

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi ve Kanal T Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Tatar’ın başlattığı “Yeni Yıl Dilek Ağacı Projesi” devam ediyor.
Sibel Tatar'ın başlattığı “Yeni Yıl Dilek Ağacı Projesi” devam ediyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi ve Kanal T Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Tatar’ın, Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün Kurucu Başkanı olduğu dönemde başlattığı “ Yeni Yıl Dilek Ağacı Projesi” devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte son 5 yıldır çocuklara yönelik düzenlenen ve toplamda 5 bin çocuğa ulaşan “Yeni Yıl Dilek Ağacı Projesi” çerçevesinde Zümrütköy İlkokulu, İnönü Vadili İlkokulu, Konuklar İlkokulu, Alayköy İlkokulu, Haspolat İlkokulu, Eşref Bitlis İlkokulu’nu, Soli Inner Wheel başkan ve üyeleriyle birlikte de Yedidalga İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrenciler için hazırlanan yeni yıl hediyelerini teslim etti.

Ziyaretlerde gerçekleştirdiği konuşmada “Yılbaşı öncesi çocuklarımızı mutlu etmek en büyük arzumuzdur” diyen Sibel Tatar, bu sene bin 225 öğrenciye ulaşıldığını ifade ederek, okulları ziyaret edip müdür ve öğretmenleri tanıma fırsatı bulduğu için de duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya çıkan Dilek Ağacı Projesi ile geçen senelerde olduğu gibi bu sene de yüzlerce öğrenciye ulaşmaktan duyduğu mutluluğun altını çizen Sibel Tatar, tüm öğrencilerin ve ailelerinin yeni yılını kutladı.

Yeni yılda nasıl bir hediye almak istediklerinin çocuklara sorulduğunu kaydeden Sibel Tatar, çocukların dilek hediyelerini ulaştırabildikleri için duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sibel Tatar, projeye destek koyarak çocukların mutlu olmasına yardımcı olan Bellapais Inner Wheel Kulübü'nün başkanı, yönetim kurulu üyeleri, kurum, kuruluş, okul ve duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

Dünyanın en büyük uluslararası kadın örgütlerinden Inner Wheel içerisinde yer alarak KKTC’nin adını dünyaya duyurmanın önemine de dikkat çeken Sibel Tatar, adada düzenledikleri sosyal hizmet projesiyle kadın, çocuk ve çevre başlıklarında topluma hizmet sunmaktan duydukları mutluluğun altını çizdi.

Öğrencilerin, sorumluluk sahibi ve çalışkan olmalarının önemine dikkat çeken Sibel Tatar, ülkedeki tüm çocukların mutlu, sağlıklı, başarılı ve çalışkan birer yurttaş olmaları temennisini dile getirdi.

Sibel Tatar, yeni yılın tüm çocuklar başta olmak üzere dünya insanlığına, sağlık, başarı ve huzur getirmesini diledi.

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