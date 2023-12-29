  • BIST 7485.19
  • Altın 1959.669
  • Dolar 29.559
  • Euro 32.6906
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİsrail ordusuna girmeyi reddeden vicdani retçi cezaevine gönderildi

Sibel Tatar'ın katılımıyla çocuklara hediye

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kurucu Başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün düzenlediği “Yeni Yıl Dilek Ağacı Projesi” kapsamında Karaoğlanoğlu ve Akdoğan İlkokulları’nı ziyaret etti.
Sibel Tatar'ın katılımıyla çocuklara hediye

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sibel Tatar, Güzelyurt Soli Innerwheel Kulübü ve Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çocuklara hediyelerini takdim etti.

Sibel Tatar ayrıca Serhatköy İlkokulu’nda birinci sınıfta öğrenim gören çoçuklara ailelerine verilmek üzere Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Sibel Tatar öncülüğünde hazırlanan ve geçtiğimiz yıl söyleşileri gerçekleştirilen “Mutlu Çocuklar Anne-Baba El Kitabı’nı” sundu.

Sibel Tatar, 6’ncısı gerçekleştirilen Yeni Yıl Dilek Ağacı Projesi ile 7 bin öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Sibel Tatar, öğretmenlerinin kontrolünde yeni yılda nasıl bir hediye almak istediklerinin çocuklara sorulduğunu belirterek, çocukların dilek hediyelerini vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sibel Tatar, yaptıkları çalışmalardan dolayı Bellapais Inner Wheel Kulübü Başkanı Berin Avunduk, Güzelyurt Soli Inner Wheel Başkanı Gülay Münür ve iki kulübün yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini sundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Derviş Eroğlu’ndan yeni yıl mesajı29 Aralık 2023 Cuma 16:05
  • LTB Yeni Yıl Marketi Lefkeliler Hanı’nda açıldı29 Aralık 2023 Cuma 16:04
  • İskele Belediyesi, çocuklara yeni yıl hediyesi dağıttı29 Aralık 2023 Cuma 16:03
  • Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu ve SOS Çocuk Köyü’ndeki çocuklara yeni yıl sürprizi!29 Aralık 2023 Cuma 16:02
  • Gıda denetim sonuçları açıklandı...29 Aralık 2023 Cuma 13:22
  • Cumhurbaşkanı Tatar: 2024'te daha güçlü bir Türkiye ve KKTC umudu taşıyoruz29 Aralık 2023 Cuma 13:22
  • Bir yılda 171 ani ölüm...29 Aralık 2023 Cuma 12:48
  • Bakanlık açıkladı: Şehit Çocuğu Arsaları Tapuları Hazır29 Aralık 2023 Cuma 12:39
  • Pazarcılar Birliği, Lefkoşa Pazarı'nın bu hafta yarın kurulacağını hatırlattı29 Aralık 2023 Cuma 12:35
  • 2024'te ülke tanıtımına para akacak!29 Aralık 2023 Cuma 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti