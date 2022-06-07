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Sibel Tatar,“tek yürek olduk” etkinliğine katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, okulun eksikliklerinin giderilmesine ve tamirine katkıda bulunan sponsorlara teşekkür plaketi takdiminde bulunulmak üzere düzenlenen “Tek Yürek Olduk” etkinliğine katıldı.
Sibel Tatar,“tek yürek olduk” etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, okulun eksikliklerinin giderilmesine ve tamirine katkıda bulunan sponsorlara teşekkür plaketi takdiminde bulunulmak üzere düzenlenen “Tek Yürek Olduk” etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, etkinlikte konuşma yapan Sibel Tatar, Şehit Tuncer İlkokulu mezunu olarak böyle anlamlı bir günde bulunmaktan ötürü duyduğu mutluluğu ifade etti. Toplumsal duyarlılığın devam etmesi adına mezunların yaptığı girişimin önemine işaret eden Sibel Tatar, öğrencilerin de ileride bu duyarlılığı örnek alacaklarına inanç belirtti ve desteklerin toplanmasına katkı koyan herkese teşekkür etti.

"NE KADAR KATKI KOYSAK AZ"

Sibel Tatar, emeklerinden dolayı Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü, Okul Aile Birliği Başkanı ve üyelerini tebrik, çocukların eğitimi için ortaya koydukları özveriden dolayı da öğretmenlere teşekkür ederek, “Geleceğimiz çocuklarımızdır. Ne kadar katkı koysak azdır” dedi ve katkı koymaya devam edeceklerini belirtti.

Şehit Tuncer İlkokul Müdürü Elçin Altan, okulun ihtiyaçları için yapılan Okul Aile Birliği değerlendirmeleri sonucu eski mezunlara başvurduklarını ve bu süreçte yaşananları anlattı. Altan, Sibel Tatar’ın da “kalpten Tuncerli” olduklarını belirterek, yoğun temposuna rağmen Sibel Tatar’ın her zaman kendilerine zaman ayırdığını söyledi ve Sibel Tatar’a, tüm mezun ve gönüllülere teşekkürlerini iletti.

Etkinlikte öğrenciler tarafından müzik dinletisi ve resim sergisi de yer alırken, okulun tarihçesini anlatan film gösterimi izlendi.

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