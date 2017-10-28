Siber, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Türk halkının kardeşlik, dayanışma, azim, inanç ve çalışma ruhunun bugün de en büyük gücü olduğunu belirtti.

Siber, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda; birlik ve beraberliğin yarattığı güç ile Türkiye Cumhuriyeti'nin her geçen yıl daha da gelişip güçleneceğine inandığını kaydetti.

Meclis Başkanı Siber mesajında şöyle dedi:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Anadolu halkıyla birlikte verilen destansı kurtuluş mücadelesinin kazanılmasının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 94. yıldönümünü kutluyoruz.

Ülkenin, yokluk içinde verilen kurtuluş mücadelesindeki esas gücü olan kardeşlik, dayanışma, azim, inanç ve çalışma ruhunun bugün de en büyük gücü olduğuna inanmaktayız.

Bu birlik ve beraberliğin yarattığı güç ile Türkiye Cumhuriyeti'nin her geçen yıl daha da gelişip güçleneceğine olan derin inancımla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı şahsım ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi adına en içten duygularımla kutlarım.”