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Siber, 39. TRT Uluslararası Çocuk Şenliği’ne katılacak KKTC ekibini kabul etti

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Siber, 39. TRT Uluslararası Çocuk Şenliği’ne katılacak KKTC ekibini kabul etti
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber Siber, 39. TRT Uluslararası Çocuk Şenliği’ne katılacak KKTC ekibini kabul etti.

Gazimağusa merkez okulları; Şehit Osman Ahmet, Şehit Zeki Salih, Karakol ve Polatpaşa İlkokulu’ndan oluşan öğrencilerle eğitmenlerinden oluşan ekibi kabulde konuşan Siber, 39. TRT Uluslararası Çocuk Şenliği kapsamında Türkiye’ye gidecek öğrencilerin dünyanın çeşitli ülkelerinden oraya gelecek çocuklarla birlikte güzel bir olayı kutlayacaklarını ifade etti.

Öğrencilerin etkinlikte yabancı çocuklarla kaynaşarak kültürlerini de tanıma fırsatı bulacakları belirten Siber,  şanslı öğrencilerin güzel bir deneyim yaşayacalarını söyledi.

Bu kapsamda tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ı kutlayan Siber, çocuklarının her gününü bayram olarak geçirmelerini diledi.

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