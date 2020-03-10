Siber aday olmayacak

Sibel Siber bir basın toplantısı düzenleyerek, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağını söyledi.
Siber, kendisini destekleyen herkese de teşekkür etti.
Siber, aktif siyasette olmasa da topluma hizmete devam edeceğini söyledi.
"Şeffaflık ve hesap verebilirlik" ilkesine inandığını anlatan Siber, "Örtülü değil şeffaf" olunması gerektiğine dikkat çekti, topluma "öğrenilmiş çaresizliği değil özgüveni aşılamalıyız" dedi.
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