Siber, APA Genel Kurulu temaslarına devam ediyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, İstanbul’da düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Genel Kurulu kapsamında temaslarına devam ediyor.

Başkan Siber, APA’nın dönem başkanlığının Kamboçya’dan Türkiye’ye devredilmesi ve APA ile ilgili genel değerlendirmenin yapıldığı toplantıya, ardından da Kadın Parlamenterler ve Sosyal Kültürel İşler Komitesi’nin toplantısına katıldı.

Toplantıda, Asya ülkelerinin kadın parlamenter temsilcileri, ülkelerinde kadının konumu ve güçlendirilmesi konularındaki çalışmalarla ilgili sunumlar yaptı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis Başkanı Siber, Asya Parlamenterler Toplantısı’nda, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın ve Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın dünyanın 32 ülkesinden gelen konuk Meclis Başkanları ve parlamento heyetleri onuruna verdiği yemeğe de katıldı.

Siber ayrıca Anadolu Ajansı, TBMM TV, Azerbaycan Devlet Televizyonu ve Azeri IZ TV ve Space TV’ye mülakatlar verdi.

DÜNYAYA ÇAĞRI

Kıbrıs’ta iki toplum arasındaki çözüm müzakerelerinde bugün gelinen nokta ve süreç hakkında bilgi veren Siber, Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız izolasyonların kaldırılması yönünde dünya kamuoyuna çağrıda bulundu.

Toplantının ana temasının “barış” olduğuna işaret eden Siber, gerçek bir barışın parlamentolar arası diyalogla sağlanabileceğini dile getirdi.

Meclis Başkanı Siber, dünyadaki en önemli sorunlarının başında terör, savaş ve birçok ülkede yaşam kalitesinin istenilen düzeyde olmaması olduğuna dikkati çekti.

DİYALOG VE İŞ BİRLİĞİ

Siber, bu tür toplantıların önemine bir kez daha vurgu yaparak, daha yaşanabilir bir dünya için çözülmesi gereken birçok sorun olduğunu, bunun da yolunun diyalog ve iş birliğinden geçtiğini kaydetti.

Sibel Siber, KKTC parlamentosunun bu toplantıda temsil edilebilmesi için Türkiye’nin APA dönem başkanlığının önemli olduğunu vurguladı.

Siber, temsiliyet için ülkenin tanınmış olması ya da olmaması değil, var olan bir halkın demokrasiyle yönetiliyor olması, demokratik kurumlarının bulunmasının yeterli olması gerektiğini söyledi.

Siber, bugün barış için diyalog önemliyse, Kıbrıslı Türklerin seçilmiş temsilcilerinin bu diyalog ortamlarından uzak tutulmasının izahının güç olduğunu da kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’e Asya Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu temaslarında Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Erdal Özcenk, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Ahmet Gülle ve Özel Kalem Müdürü Ahmet Muratoğlu eşlik ediyor.