Siber Balkan rekoru kıran Ayten Benli’yi kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber, Bulgaristan’da yer alan Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı adına yarışan ve Balkan rekoru kıran Kıbrıslı Türk kadın master atlet Ayten Benli’yi kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Bulgaristan’da yer alan Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı adına yarışan ve değişik branşlarda birincilik dahil dereceler alıp Balkan rekoru kıran Kıbrıslı Türk kadın master atlet Ayten Benli’yi kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Siber, kabulde yaptığı konuşmada Ayten Benli’nin her alanda fırsat verildiği takdirde Kıbrıs Türkü’nün neleri başarabileceğinin en iyi örneklerinden biri olduğunu ve toplumun bu tür başarı hikayelerine her zaman ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Her başarı öyküsünün güçlerini artırdığını belirten Siber, gelen başarı hangi alanda ise o alana yönelik de büyük bir motivasyon ve ilgi yarattığını kaydetti.

Başarılara imza atan kişilerin takdir edilmesinin önemli olduğunu ifade eden Siber, “Hele de bizim gibi ambargolar altında olan toplumlarda imza atılan başarılar daha da bir anlam kazanıyor” dedi.

AYTEN BENLİ

Kabulde konuşan Ayten Benli de, Gönyeli’de doğup büyüyen bir sporcu olarak dünya sporcuları ile yan yana yarışabilmenin kendisi için bir hayal gibi göründüğünü ancak çalışma ve disiplin ile her kapının açılabildiğini gördüğünü ifade etti.

Benli, aldığı derecenin yanı sıra, Kıbrıs Türk toplumunda kadının neler başarabileceğini de gösterdiğine inandığını dile getirdi.