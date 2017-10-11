 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 104.397
  • Altın 152,126
  • Dolar 3,6664
  • Euro 4,3427
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKatalan Bölge Başkanı, Bağımsızlığı askıya almayı önerdi

Siber Balkan rekoru kıran Ayten Benli’yi kabul etti

» »
Siber Balkan rekoru kıran Ayten Benli’yi kabul etti
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber, Bulgaristan’da yer alan Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı adına yarışan ve Balkan rekoru kıran Kıbrıslı Türk kadın master atlet Ayten Benli’yi kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Bulgaristan’da yer alan Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı adına yarışan ve değişik branşlarda birincilik dahil dereceler alıp Balkan rekoru kıran Kıbrıslı Türk  kadın master atlet Ayten Benli’yi kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Siber, kabulde yaptığı konuşmada Ayten Benli’nin her alanda fırsat verildiği takdirde Kıbrıs Türkü’nün neleri başarabileceğinin en iyi örneklerinden biri olduğunu ve  toplumun bu tür başarı hikayelerine her zaman ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Her başarı öyküsünün güçlerini artırdığını belirten Siber, gelen başarı hangi alanda ise o alana yönelik de büyük bir motivasyon ve ilgi yarattığını kaydetti.

Başarılara imza atan kişilerin takdir edilmesinin önemli olduğunu ifade eden Siber, “Hele de bizim gibi ambargolar altında olan toplumlarda imza atılan başarılar daha da bir anlam kazanıyor” dedi.

AYTEN BENLİ

Kabulde konuşan Ayten Benli de, Gönyeli’de doğup büyüyen bir sporcu olarak dünya sporcuları ile yan yana yarışabilmenin kendisi için bir hayal gibi göründüğünü ancak çalışma ve disiplin ile her kapının açılabildiğini gördüğünü ifade etti.

Benli, aldığı derecenin yanı sıra, Kıbrıs Türk toplumunda kadının neler başarabileceğini de gösterdiğine inandığını dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dünya Ralli Şampiyonası'nda helikopter düştü08 Ekim 2017 Pazar 15:17
  • LTB sporcusu Fezile Işık’tan önemli başarı, gururlandık05 Ekim 2017 Perşembe 13:58
  • Önce Yenicami, Sonra G. Birliği 2-201 Ekim 2017 Pazar 17:54
  • Bankalarda çeyrek finale doğru01 Ekim 2017 Pazar 17:52
  • Çeyrek final maçları oynanıyor01 Ekim 2017 Pazar 17:50
  • Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü tesisleri törenle hizmete açıldı01 Ekim 2017 Pazar 17:45
  • Kaleciler Şago’ya Emanet28 Eylül 2017 Perşembe 09:21
  • Naim Süleymanoğlu yoğun bakımda26 Eylül 2017 Salı 09:56
  • En büyük balık için yarıştılar25 Eylül 2017 Pazartesi 11:48
  • Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi 25 Ekim’de Açılıyor…24 Eylül 2017 Pazar 12:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti