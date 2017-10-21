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Siber: “Çağdaş sanat müzesi açma projesi gerçekleşmek üzere”

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Siber: “Çağdaş sanat müzesi açma projesi gerçekleşmek üzere”
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Meclis Başkanlığı önderliğinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği içerisinde "Çağdaş Sanat Müzesi” açma projesini gerçekleştirmek üzere olduklarını belirtti.

Siber, Arkın Yaratıcı Sanat ve Tasarım Üniversitesi’nin tanıtımı ve etkinlik kapsamında düzenlenen Auguste Rodin’in orijinal eserlerinin yer aldığı serginin açılışında yaptığı konuşmada, bugünden sonra sanata verilmesi gereken önemin, müzeler ve galerilere olan ihtiyacın dillendirilmesi gerektiğini kaydederek, sanatçıya değer verilmesinin topluma güç katacağını vurguladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Siber, sanatın özellikle KKTC gibi küçük ülkelerin yumuşak gücü olduğunu belirterek, etkinlikte yapılan konuşmalarda duyduklarının başarma inancını pekiştirdiğini ifade etti.

Meclis Başkanı olarak göreve başladığından beri en sık "aidiyet" sözcüğünü kullandığını belirten Siber, eğer geçmişten gelen kültürel miras ve sanatsal eserlerini yarına taşıma hedeflenirse, aidiyetin güçleneceğini söyledi.

Siber, "Çocuklarımız ve gençlerimiz bizimle, varlıklarımızla, güzelliklerimizle, sanatımızla, galerilerimizle ve müzelerimizle gurur duymalıdırlar." dedi.

Sibel Siber, Meclis Başkanlığı önderliğinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği içerisinde  "Çağdaş Sanat Müzesi” açma projesini gerçekleştirmek üzere olduklarını belirtti.

Sadece devletin değil, sivil toplumun ve iş insanlarının bu şekilde girişimler yaparak sanata yatırım yapması ve değer vermesiyle akademiler ve üniversiteler açmasının toplumu zenginleştireceğini söyleyen Siber, Erbil Arkın'ı ve emeğe geçen herkesi kutladı.

Siber daha sonra 19 yüzyıl en önemli heykeltıraşlarından AugusteRodin’in orijinal eserlerinin sergilendiği sergiyi gezdi.

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