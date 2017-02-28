 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.646
  • Altın 145,249
  • Dolar 3,6084
  • Euro 3,8254
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAVakıflar İdaresi Müdürü ambulans uçaklaTürkiye'ye gönderildi

Siber , Dr.Küçük Vakfı yöneticilerini kabul etti.

» »
Siber , Dr.Küçük Vakfı yöneticilerini kabul etti.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber,Dr.Küçük Vakfı Yönetim Kurulunu kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Siber, toplum belleğinin önemine her zaman vurgu yaptıklarını anımsatarak, toplum liderlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Bunun hem Lidere saygı hem de toplumun yakın tarihinde nelerin olduğu ve nasıl mücadeleler verildiğinin bilinmesi açısından önemli olduğunu belirten Siber, bu amaçla vakfın yapacağı çalışmaları , çok değerli bir hizmet olarak gördüklerini söyledi.

"Dr. Küçük'ün anısını yaşatma (değişiklik) yasası” hazırladıklarını ve yasanın Mecliste oybirliği ile geçtiğini anımsatan Siber, bu öneri içerisinde Müze ile ilgili de yasal değişiklikler içeren maddeler olduğunu belirtti.

Amaçlarının müzenin daha kurumsal bir yapıya kavuşması olduğunu ifade eden Siber, bugünden sonra Dr.Fazıl Küçük Müzesinin, Vakfında yönetimde söz sahibi olduğu bir idari yapıya kavuşmuş olduğunu söyledi.

Siber, müzenin bugünden daha ileri bir noktaya götürülmesi için yasanın önemli bir katkı yapacağını düşündüklerini vurguladı.

Meclis Başkanlığı tarafından bir süre önce restore edilerek daha modern bir yapıda topluma kazandırılan Dr.Küçük Müzesinin önemli ölçüde ziyaretçi sayılarılarına ulaştığını belirten Siber, vakfın yapacağı çalışmalar ile müzenin daha iyi bir yere geleceğine inaç belirtti.

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güvenir de kabulde yaptığı konuşmada yeni yönetim olarak daha dinamik bir şekilde Dr.Küçük’ün anısını yaşatma ve yeni nesillere aktarma adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ziyaret vesilesiyle yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler de vereceklerini ifade eden Güvenir, katkı ve desteğinden dolayı Başkan Siber’e teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YDP:" Hükümet YSK’nın taleplerini bir an evvel yerine getirmeli"28 Şubat 2017 Salı 12:53
  • Muhalefetten nisap sorununa ilişkin açıklama28 Şubat 2017 Salı 12:33
  • Şahali: "Korku mu, hesap mı?"28 Şubat 2017 Salı 12:25
  • İtfaiye Müdürlüğü personeline eğitim28 Şubat 2017 Salı 12:20
  • Vakıflar İdaresi Müdürü ambulans uçaklaTürkiye'ye gönderildi28 Şubat 2017 Salı 12:16
  • Derya: Aşağıda oturup toplantıya katılmıyorlar28 Şubat 2017 Salı 12:09
  • Meclis toplanamadı!28 Şubat 2017 Salı 11:34
  • Dikkat Elektrik kesintisi var.!28 Şubat 2017 Salı 11:26
  • Cumhurbaşkanı Akıncı Pakistan’da28 Şubat 2017 Salı 08:59
  • Alkollü içki satış ruhsatları için bugün son gün28 Şubat 2017 Salı 08:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti