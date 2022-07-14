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Siber: En yüksek günlük vaka sayısına ulaştık

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Doktor Sibel Siber artan vakalarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden halka çağrı yaptı.
Siber: En yüksek günlük vaka sayısına ulaştık

Siber, “Pandeminin başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaştığımızı söyleyebilirim” dedi

Sibel Siber’in açıklaması şöyle:

Covid virüsü maalesef her eve girmeye başladı. Bulaşıcı özelliği çok yüksek olduğu için hızla yayılıyor. Pandeminin başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaştığımızı söyleyebilirim. İlk kez bu kadar çok pozitif vaka ile karşı karşıyayız. Telefonlarımız susmuyor. Bu yeni varyantta en önemli  belirti boğaz ağrısı. Hemen vakaların tümünde boğaz ağrısı ve ateş ön planda. Boğaz ağrınız varsa, basit bir üşütme diye düşünmeyin kendinizi izole edin. Bazen test ilk bir iki gün pozitif çıkmayabilir. Kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalksa da sağlığınız için siz lütfen MASKENİZİ  TAKIN!

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