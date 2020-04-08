Siber, epidemiyolojik çalışmadan sonra sokağa çıkmak kademeli olarak başlayabilir

Başbakanlık Covid 19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Dr. Sibel Siber, epidemiyolojik çalışmanın şart olduğuna dikkat çekerek böylesi bir çalışma sonrası sokağa çıkmanın kademeli olarak başlayabileceğini, bunun da fazla bir zaman almayacağını söyledi.

Başbakanlık Covid 19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Dr. Sibel Siber, epidemiyolojik çalışmanın şart olduğuna dikkat çekerek böylesi bir çalışma sonrası sokağa çıkmanın kademeli olarak başlayabileceğini, bunun da fazla bir zaman almayacağını söyledi.

Bir televizyon programında değerlendirmelerde bulunan Siber, “komite olarak yaptıkları çalışmalara göre devletten herhangi bir talepte bulunmadan, bağışlardan sağlayacakları 15 bin test kiti ile 4-5 günlük bir süre zarfında ülke genelinde epidemiyolojik çalışmayı tamamlayabileceklerini söyledi.

Siber bu konuda İzlanda’da yapılan çalışmayı örnek göstererek, nüfus olarak Kuzey Kıbrıs’a benzeyen İzlanda’da yapılan çalışmanın aynısının Kuzey Kıbrıs’ta da yapılması halinde hayatın süratle kademeli olarak normalleşmeye başlayacağını anlattı.

Epidemiyolojik çalışma ile toplumun virüse karşı bağışıklık durumunun ortaya çıkacağına dikkat çeken Dr. Sibel Siber, bu konudaki çalışmalarının son aşamaya geldiğini ve kısa süre sonra Başbakan Ersin Tatar’a sunum yapacaklarını belirtti.

Dr. Sibel Siber şöyle devam etti:

Bizde şu ana kadar 3 bin küsur test yapıldı. Bu testlerle bir sonuca varılması kısa vadede mümkün değil. Yapılması gereken daha çok sayıda testtir ve bu da epidemiyolojik bir çalışma gerektirir. Bu konuda biz komite olarak çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Nüfusumuza 350 bin diyelim. Nüfusa kapsamlı bir tarama yapar, hızlı test uygularsanız kimin bu virüsten etkilendiğini, kimin virüsü taşıdığını, kimin hiç temas etmediğini tespit edersiniz. Hızlı test bu virüsle karşılaşıp karşılaşmadığınızı gösterir. Uzman arkadaşların yapacağı epidemiyolojik çalışma ile şimdi bu virüsü taşıyanları tespit edebilir ve onları izole edebilirsiniz. Böylece toplumun geri kalan kesimine uygulanmakta olan izolasyona kısa sürede son verir, hayatın kademeli bir şekilde normale dönmesine zemin yaratırsınız. Ayrıca bu çalışma ile toplumun bu virüse karşı bağışıklık sisteminin ne olduğunu öğrenirsiniz. Grip virüsü de bulaşıcıdır, bize soruyorlar neden gripte evlerimize kapanmadık diye. Bakın gribe karşı çoğumuzun bağışıklığı yüksektir ya da aşımız var. Hepimiz hasta olmuyoruz. 5 günde biz bu epidemiyolojik çalışmayı yaparız. Kitlerimizi temin edeceğiz. Bu çalışmayı yaptığımız zaman önümüzü göreceğiz. Dışarı çıkabilir miyiz onu göreceğiz. İzlanda bunu yaptı. Nüfus oranımız aynı.

Hazırlıklarını tamamladıkları zaman bunu Başbakan Ersin Tatar’a sunacaklarını ifade eden Siber, “Bu benim meselem değil, bu bir bilimsel görüş. 15 bin kit ile sahaya ineceğiz ve insanlarımıza test yapacağız. Bu şekilde ülkenin durumunu tespit edeceğiz” şkelind ekonuştu.

Siber, “Şu anda izlenen yöntemle hayatın kısa sürede normale dönmesi mümkün değil. Bu şekilde devam edilirse günde 3 ya da daha az veya çok vaka çıktığını konuşarak izole hayata devam etmek zorunda kalacağız. Günün sonunda izolasyon kalkınca ve sokağa çıkınca da neyle karşılaşacağımızı bilemeyeceğiz. Ama epidemiyolojik çalışma yapılırsa bilinmezler ortadan kalkacak ve biz bu virüs ile çok daha etkin bir mücadele yapmış olacağız. En önemlisi izole hayata en kısa sürede son verebilecek, hayatımızı kademeli olarak normalleştirebileceğiz” dedi.