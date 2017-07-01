20’nci yüzyıl başlarında inşa edilen Lefkoşa Surları içinde bulunan tarihi bina, restore edilerek Mimarlar Odası Merkez Binası olarak hizmete girdi.

Arabahmet bölgesinde bulunan binanın açılış töreni dün akşam düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Vekili Meclis Başkanı Sibel Siber, meslek olarak mühendis olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ve Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

Vakıflar İdaresi’nden kiralanan ve yıkılma tehlikesi yaşayan binanın restorasyonu TELZA İnşaat Ltd. tarafından yapıldı. Tören’de emeği geçenlere plaket de takdim edildi.

SİBER

Açılış töreninde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Vekili Meclis Başkanı Sibel Siber, Lefkoşa Surları içerisine eski ruhunu kazandırmanın vatandaş olarak görevleri olduğunu, tarihi mirasların gelecek nesillere aktarılmasının tekrardan yaşama kavuşturulmasının çok değerli çalışmalar olduğunu belirtti.

Binanın, Mimarlar Odası açısının çok güzel tarihi açıdan ise çok önemli olduğunu vurgulayan Siber, Lefkoşa Surlar içerisinde yeni hayat kazandırmak için bir Lefkoşa Türk Belediyesi ile proje başlatıldığını, proje çerçevesinde düzenlenen yarışmayı kazanan eserin uygulama projesinin üzerinde çalışıldığını anlattı. Siber, “Girne kapısı ve civarı yeni düzenleme ile yeni bir ruh kazanacak” dedi.

Siber, Lefkoşa surları içerisine tekrar hayat kazandırmanın öncelikli görev olması gerektiğini, binalara yeniden hayat kazandırılması için projeler geliştirilmesi ve geliştirilen projelerin devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

SANER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Mimarlar Odası tarafından anıtsal değer taşıyan binanın restore edilmesinin duygulandırıcı olduğunu yapılan çalışmanın “geçmişin geleceğe taşınması” çalışması olduğunu söyledi.

Saner, binanın tam olarak tipik bir Kıbrıs mimarisi olduğunu, “her şeyiyle orijinal” olan bir binanın restore edildiğini kaydetti.

Saner, Bakanlar Kurulu’nun Oda’lardan hizmet alımını öngören bir karar da aldığını belirtti.

HARMANCI

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı Mimarlar Odası Merkez Binası’nın, Lefkoşa Surları içerisindeki en önemli bölgede yer almasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Lefkoşa Surları içerisinin, Arabahmet bölgesinin her geçen gün gelişmekte olduğunu, yeni işyerlerinin açıldığını, bunların Lefkoşa surları içerisinin geçmişe ait dokusunun korunarak yapıldığını kaydeden Harmancı, diğer meslek odalarının bölgede yer almasının sağlanması gerektiğini ifade etti.

“LTB olarak Arabahmet’te bize tahsis edilen bazı mülkler üzerinde aynı uygulamayı gerçekleştirmek arzusundayız” diyen Harmancı, Surlar içerisindeki bazı binaların tadilatının bölgenin tarihi ve ruhuna uygun olarak restore edilmesinden dolayı teşekkür etti.

AKTAÇ

Mimarlar Odası Başkanı Türker Aktaç, binanın restore edilerek Mimarlar Odası Merkez Binası olarak hizmete sokulmasını “bir hayalin gerçekleşmesi” olarak nitelendirdi.

Restorasyon çalışmaları esnasında “Odalar arası dayanışmanın güzel bir örneğini de” sergilediklerini ifade eden Aktaç, üç yıl süren çalışmaya katkı koyan herkese, bir önceki Oda yönetimine teşekkür etti.

Törene katılamayan, çalışmada danışman olarak görev alan Prof. Dr. Nur Akın’ın mesajını da okuyan Aktaç, tarihi bir binanın kurtarılması olarak nitelendirdiği çalışmanın örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.

ÖGE

Eski Mimarlar Odası Başkanı Nazmi Öge ise, kendi Başkanlık döneminden yeni Mimarlar Odası yönetimine Mimarlar Odası Merkez Binası yanında Çağlayan’da sarı taştan bir binanın restorasyon çalışmaların da devredildiğini ifade etti.

Öge, Merkez Bina’nın 10 yıllık bir hayal ve 4 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu vurguladı.