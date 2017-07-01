 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.440
  • Altın 140,536
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKazada ağır yaralanan Tarrant hayatını kaybetti

Siber: “Girne Kapısı ve civarı yeni düzenleme ile yeni bir ruh kazanacak”

» »
Siber: “Girne Kapısı ve civarı yeni düzenleme ile yeni bir ruh kazanacak”
20’nci yüzyıl başlarında inşa edilen Lefkoşa Surları içinde bulunan tarihi bina, restore edilerek Mimarlar Odası Merkez Binası olarak hizmete girdi.

Arabahmet bölgesinde bulunan binanın açılış töreni dün akşam düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Vekili Meclis Başkanı Sibel Siber, meslek olarak mühendis olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Hamza Ersan Saner ve Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

Vakıflar İdaresi’nden kiralanan ve yıkılma tehlikesi yaşayan binanın restorasyonu  TELZA İnşaat Ltd.  tarafından yapıldı. Tören’de emeği geçenlere plaket de takdim edildi.

SİBER

Açılış töreninde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Vekili Meclis Başkanı Sibel Siber, Lefkoşa Surları içerisine eski ruhunu kazandırmanın vatandaş olarak görevleri olduğunu, tarihi mirasların gelecek nesillere aktarılmasının tekrardan yaşama kavuşturulmasının çok değerli çalışmalar olduğunu belirtti.

Binanın, Mimarlar Odası açısının çok güzel tarihi açıdan ise çok önemli olduğunu vurgulayan Siber, Lefkoşa Surlar içerisinde yeni hayat kazandırmak için bir Lefkoşa Türk Belediyesi ile proje başlatıldığını, proje çerçevesinde düzenlenen yarışmayı kazanan eserin uygulama projesinin üzerinde çalışıldığını anlattı. Siber, “Girne kapısı ve civarı yeni düzenleme ile yeni bir ruh kazanacak” dedi.

Siber, Lefkoşa surları içerisine tekrar hayat kazandırmanın öncelikli görev olması gerektiğini, binalara yeniden hayat kazandırılması için projeler geliştirilmesi ve geliştirilen projelerin devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

SANER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Mimarlar Odası tarafından anıtsal değer taşıyan binanın restore edilmesinin duygulandırıcı olduğunu yapılan çalışmanın “geçmişin geleceğe taşınması” çalışması olduğunu söyledi.

Saner, binanın tam olarak tipik bir Kıbrıs mimarisi olduğunu, “her şeyiyle orijinal” olan bir binanın restore edildiğini kaydetti.

Saner, Bakanlar Kurulu’nun Oda’lardan hizmet alımını öngören bir karar da aldığını belirtti.

HARMANCI

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı Mimarlar Odası Merkez Binası’nın, Lefkoşa Surları içerisindeki en önemli bölgede yer almasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Lefkoşa Surları içerisinin, Arabahmet bölgesinin her geçen gün gelişmekte olduğunu, yeni işyerlerinin açıldığını, bunların Lefkoşa surları içerisinin geçmişe ait dokusunun korunarak yapıldığını kaydeden Harmancı, diğer meslek odalarının bölgede yer almasının sağlanması gerektiğini ifade etti.

“LTB  olarak Arabahmet’te bize tahsis edilen bazı mülkler üzerinde aynı uygulamayı gerçekleştirmek arzusundayız” diyen Harmancı, Surlar içerisindeki bazı binaların tadilatının bölgenin tarihi ve ruhuna uygun olarak restore edilmesinden dolayı teşekkür etti.

AKTAÇ

Mimarlar Odası Başkanı Türker Aktaç,  binanın restore edilerek Mimarlar Odası Merkez Binası olarak hizmete sokulmasını “bir hayalin gerçekleşmesi” olarak nitelendirdi.

Restorasyon çalışmaları esnasında “Odalar arası dayanışmanın güzel bir örneğini de” sergilediklerini ifade eden Aktaç, üç yıl süren çalışmaya katkı koyan herkese, bir önceki Oda yönetimine teşekkür etti.

Törene katılamayan, çalışmada danışman olarak görev alan Prof. Dr. Nur Akın’ın mesajını da okuyan  Aktaç, tarihi bir binanın kurtarılması olarak nitelendirdiği çalışmanın örnek teşkil etmesi  temennisinde bulundu.

ÖGE

Eski Mimarlar Odası Başkanı Nazmi Öge ise, kendi Başkanlık döneminden yeni Mimarlar Odası yönetimine Mimarlar Odası Merkez Binası yanında Çağlayan’da sarı taştan bir binanın restorasyon çalışmaların da devredildiğini ifade etti.

Öge, Merkez Bina’nın 10 yıllık bir hayal ve 4 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu vurguladı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da 86 iş yeri denetlendi21 Haziran 2017 Çarşamba 15:24
  • Lefkoşa’da bölgesel temizlik çalışmaları sürüyor16 Haziran 2017 Cuma 15:20
  • Hamitköy'de feci yangın: 10 kişi tutuklandı!16 Haziran 2017 Cuma 08:36
  • LTB ekipleri sağlık karnesiz çalıştırılmaya geçit vermedi13 Haziran 2017 Salı 11:22
  • Harmancı: “Hedef, mezbahayı bu yıl içerisinde tekrar ekonomiye kazandırmak"11 Haziran 2017 Pazar 14:16
  • Lefkoşa bakın nelere kavuşuyor!10 Haziran 2017 Cumartesi 15:14
  • DP Lefkoşa ilçesi iftar yemeği düzenledi10 Haziran 2017 Cumartesi 13:07
  • LTB'den müjde09 Haziran 2017 Cuma 13:55
  • Evren: Yeni cezaevinin temeli kısa sürede atılacak08 Haziran 2017 Perşembe 17:51
  • Araçtan cüzdan ve para çalan şahıs tutuklandı08 Haziran 2017 Perşembe 11:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti