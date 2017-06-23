Siber, İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve bazı Belediye Meclis Üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan Belediye Başkanı Sadıkoğlu, Başkan Siber’i 30 Haziran’da başlayacak olan İskele Festivaline davet etti.

Sadıkoğlu, İskele’nin 1998 yılında ilçe olmasına rağmen birçok Devlet dairesi yanında Üniversite eksikliği de olmasını hissettiklerini belirtti.

Bölgede iş yaşamı ve esnafın da üniversite gelmesi yönünde büyük beklentisi olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, bugüne kadar birçok Üniversitenin kampüs yapmasına ilişkin girişimi olduğunu ama neticelenmediğini söyledi

Sadıkoğlu,bu konuda ciddi adımlar atılmasını beklediklerini ifade etti ve son olarak da bir Üniversitenin bu yönde bir talebi olduğunu ve bu talebin değerlendirilmesini arzu ettiklerini belirtti.

SİBER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de konuşmasında bölgeyi iyi tanıyan birisi olarak İskele’nin henüz hakettiği yeri alamadığı düşüncesinde olduğunu söyledi.

Siber, ülkenin bir eğitim adası olma yönünde ivme kazanmasına rağmen artan Üniversiteler ile birlikte “kaliteden ödün verilmesin” kaygısı da taşıdıklarını ifade etti.

İzlasyon ve ambargolara rağmen kurumsal olarak üniversitelerin diplomalarının bütün dünyada tanınıyor olması ve ülkede lisans eğitimi yapan öğrencilerin istedikleri ülkede doktora ve master yapabilmesinin övünç kaynağı ve sevinç olduğunu belirten Siber, açılacak Üniversitelerin kalite standartı taşıması durumunda getirisinin çok olacağına işaret etti.

İskele’nin kalkınması için Üniversite açılmasının bölgeye büyük katkıları olacağına vurgu yapan Siber, Üniversitelerin bulundukları bölgelerle bütünleştikleri zaman bölgenin kültürel ve sosyal yaşamına da ivme kazandıracağını söyledi.

Üniversite açılmasının bölgenin ekonomik yapısına da katkıları olacağına inandığını ifade eden Siber, bu konuda iyi bir çalışma ile sağlam adımların atılmasını ümit ettiklerini belirtti.