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Siber: “Kadının güçlendirilmesi için kadın milletvekillerinin sorumluğu büyük”

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Dr. Sibel Siber Bahçeşehir Üniversitesi’nde konuştu: “Kadının güçlendirilmesi için kadın milletvekillerinin sorumluğu büyük”
Siber: “Kadının güçlendirilmesi için kadın milletvekillerinin sorumluğu büyük”

KKTC’nin ilk kadın Başbakanı ve Meclis eski Başkanı Dr. Sibel Siber Bahçeşehir Üniversitesi’nin davetlisi olarak “Karar Mekanizmalarında Kadın Temsili“ panelinde konuşma yaptı. Siber, konuşmasında KKTC’ de siyasette ve karar mekanizmalarında kadının yeri hakkında bilgi vererek kendi deneyimlerini de paylaştı.

“ÜST KADEME YÖNETİCİLİĞİNDE KADINLARIN ORANI DÜŞTÜ”

KKTC’de Devlette istihdam edilen memur oranlarına bakıldığında %47 Kadın ve %53 Erkek olduğunu, yani hemen hemen eşit olduğunu,  ilkokul öğretmenlerinin ve yargıçların% 70’inin kadın olduğunu, doktorlarda kadın erkek oranının eşit olduğunu, üniversite mezuniyetinde de oranın eşit veya kız öğrencilerin biraz daha fazla olduğunu ifade eden Siber, üst yönetimde bu oranın hızla değiştiğini söyledi. Üst Kademe yöneticiliğinde kadın oranının%30’a düştüğünü belirtti. 

“KADININ AİLE İÇİ SORUMLULUKLARI ENGEL”

Dünya genelinde ve birçok Avrupa ülkesinde özel ve kamu yönetiminde kadın kotası olmasına rağmen bu oranın üstüne çıkılamadığını anlatan Siber, kotanın tek başına yeterli olmadığını anlattı. Kadının aile içi sorumluluklarının da buna engel olduğunu, kendinden de örnekler vererek ifade eden Siber, aktif siyasete başlamak için aile içi sorumluluklarının azalmasını, çocuklarının üniversiteye başlamasını beklediğini söyledi.

“KADIN MİLLETVEKİLERİNİN SORUMLULUĞU BÜYÜK”

2018 Genel Seçimlerine kadar Meclis’te kadın milletvekili oranının %8 civarında olduğunu, son siyasal partiler yasasına “kadın kotası” getirilmesinden ardından bu oranın %18’e çıktığını söyledi. Dünya genelinde de kota uygulanan ülkelerde Kadın Milletvekili  oranın bu civarda olduğunu belirten Siber, Kadının güçlendirilmesi konusunda seçilmiş kadın milletvekillerinin sorumluluğunun büyük olduğunu söyledi.  Özellikle kız çocuklarının kendilerini bu görevlerde hayal etmesinin kadın siyasetçilerin iyi bir rol model olması ile ivme kazanacağına inandığını berlirtti. Sözlerinin sonunda, g örev yaptığı dönemde ileride başbakan olmayı hayal eden birçok kız çocuğu ile karşılaştığını ve bunun umut verici olduğunu söyledi.

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