Siber: “kadınlara yönelik ambargolar büyük bir ayıp"

KKTC’nin ilk kadın Başbakanı olan, 4 yıldır Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevini yürüten Sibel Siber, kadınlara ekonomi, spor ve diğer alanlarda uygulanan ambargoların büyük bir ayıp olduğunu belirtti.

KKTC’nin ilk kadın Başbakanı olan, 4 yıldır Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevini yürüten Sibel Siber, kadınlara ekonomi, spor ve diğer alanlarda uygulanan ambargoların büyük bir ayıp olduğunu belirterek "Bir ülkeyi tanırsınız veya tanımazsınız. Ama bir ülkede demokratik bir yaşam varsa o varlığa ambargolar koyarak insan haklarına aykırı davranamazsınız" dedi.

Siber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meclis başkanı olarak büyük bir sorumluluk isteyen, aynı zamanda da onur verici bir görev yaptığını ifade ederek KKTC'de ilk kadın Başbakan olarak anılmanın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu dile getirdi.

"KKTC KADIN HAKLARI OLARAK İYİ BİR NOKTADA"

Siber, KKTC'nin kadın hakları konusunda çok iyi noktada olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Meslek gruplarındaki dağılıma baktığımızda, hakimlerde, öğretmenlerde, doktorlarda çok iyi bir oran var. Ama siyasete baktığınız zaman toplumsal cinsiyet eşitliği yönünden tam da olmamız gereken noktada değiliz. Meclisimizde 50 milletvekili var. 50 milletvekili içinde sadece 4 kadın var. Hükümette kadın bakan göremiyoruz. Hiçbir siyasi parti genel başkanı kadın değil. Hiçbir belediye başkanı kadın değil. Kadın yönetici sayısının düşük olduğunu göreceksiniz. Henüz siyasette olmak istediğimiz noktada değiliz."

Sibel Siber, kadınların üzerinde büyük sorumluluk bulunduğunu söyleyerek kadının çocuğuna ve evine karşı sorumlulukları olduğunu ve bunları yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

"SİYASETE ATILMAK İÇİN ÇOCUKLARIMIN BÜYÜMESİNİ BEKLEDİM"

Siyasete atılmak için çocuklarının büyümesini ve üniversiteye gitmesini beklediğini anlatan Siber, "Siyasetin yanında çok severek çalıştığım bir mesleğim var, doktorluk mesleğim. Halkla ilişkileri olan, insanlara hizmeti olan ve birçok duygu yaşatan bir meslek. Dolayısıyla meslekten tam olarak koptuğumu söyleyemem. Hasta doktor ilişkisi öyle bir duygudur ki sizi hastalarınıza bağlar. Vakit bulduğum aralıklarda hastalarıma vakit ayırıyorum" dedi.

"KADINLARA FIRSAT TANINIRSA BAŞARILI OLURLAR"

Meclis Başkanı Siber, kadınlara fırsat tanınırsa başarılı olduklarını vurgulayarak KKTC'de başkanları ve yöneticileri kadın olan işletmelerin bulunduğunu, vergi rekortmeni kadınlar gördüklerini hatırlattı.

Siber, kadınlara ekonomi, spor ve diğer alanlarda uygulanan ambargoların büyük bir ayıp olduğunu belirterek "Bir ülkeyi tanırsınız veya tanımazsınız. Ama bir ülkede demokratik bir yaşam varsa o varlığa ambargolar koyarak insan haklarına aykırı davranamazsınız. Bugün geldiğimiz çağdaş dünyanın bunu kabul etmesi yanlıştır. Bizim önümüzü kapatmazlarsa çok daha iyi noktalara geleceğiz" değerlendirmesinde bulundu.