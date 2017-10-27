Siber: “Kadınların siyasette daha görünür olması önemli”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, KKTC’de temaslar yapan TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hamza Ersan Saner ve bazı yetkililer de hazır bulundu.

Kabulde, TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’nın, Meclis Başkanı Siber’in ciddi bir tıp eğitiminin üzerine siyasi kariyer yaptığını CV’sinde gördüğünü ve bundan çok etkilendiğini belirtmesi üzerine, Siber de, Kaya’nın elektrik-elektronik eğitiminin üzerine tıp eğitimi aldığına ve aynı okul mezunu olduklarına dikkat çekti.

SİBER: “KADINLARIN SİYASETTE DAHA GÖRÜNÜR OLMASI ÖNEMLİ”

Meclis Başkanı Sibel Siber, konuşmasında, TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı Mecliste ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, toplumsal cinsiyet eşitliği yönünden kadın bakan ağırlamanın çok nadir olduğuna işaret etti.

Sibel Siber, “Ziyaretin bu yönüyle de bir mesaj olmasını istiyorum. Kadınların siyasette daha görünür olması etkin görevlere gelmesi çok önemli” dedi.

“SOSYAL POLİTİKALAR OLMAZSA OLMAZ...”

Sosyal politikaların devletlerin olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Siber, sosyal devletin, kişilerin doğduğu günden ölünceye kadar kendisini güvende hissetmesi demek olduğunu, bu nedenle sosyal politikalara önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Siber, yapılacak çalışmalarda Türkiye’nin tecrübesini KKTC’ye aktarmasının ve işbirliğinin halkın yaşam kalitesine olumlu yansıyacağını kaydetti.

Yüz yüze temasların bu anlamda çok önemli olduğunu belirten Siber, sorunları karşılıklı dile getirip çözüm arayışında bulunmanın halkı daha ileriye götüreceğini vurguladı.

KAYA: “HER TÜRLÜ KATKIYA HAZIRIZ”

TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da, KKTC’ye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ile mutabakat zaptı imzalamak için geldiklerini, hukuki zemine oturtarak kadın, çocuk ve yaşlılar için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün her zaman yanında olduklarını ifade eden Kaya, her türlü katkıya hazır olduklarını kaydetti.

TBMM’DE KADIN ORANI YÜZDE 14.5

Türkiye’de sosyal politikalar alanında çok önemli çalışmalar yapmakta olduklarını ifade eden Kaya, 15 yıllık iktidarları döneminde kadınların seçilmesi yönünde çok önemli adımlar attıklarını, TBMM’deki kadın oranının yüzde 4’ten 14.5’e çıkarıldığını anlattı. Oranın hala düşük olduğunu kaydeden Kaya, hedefin yüzde 50’leri bulmak olduğunu belirtti.

Kaya, sadece mecliste değil yerel yönetimlerde, belediye başkanlıklarında kadınların sayısını artırmak istediklerini ifade etti.

İKİ KADIN BAKAN

TC Bakanlar Kurulu’ndaki iki kadın bakanın da Hamza Ersan Saner’in mevkidaşı olduğuna işaret eden Kaya, hem çalışma hem de sosyal politikalar bakanının kadın olduğunu, sayıyı artırmak için azimle çalışmakta olduklarını, karar mekanizmalarında sayının artmasının önemli olduğunu söyledi.

“SESSİZ DEVRİM”

Sosyal politikalar alanında 15 yılda çok önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Kaya, “Türkiye’de o ‘sessiz devrim’ dediğimiz iktidarlarımız sırasındaki dönüşümle sosyal politikalar alanında ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla çok büyük işlere imza attık. Sosyal politikalara ayrılan bütçe 1.4 milyardan 38 milyara çıktı” şeklinde konuştu.

Bugün her alanda yaşlısından çocuğuna ve engellisine sahip çıkan bir Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğunu belirten Kaya, çocukların ailelerin yanından ayrılmadan bakımlarını sağlamak için gayret sarf etmekte olduklarını, 102 bin çocuğu ailelerinin yanında ekonomik olarak desteklediklerini anlattı.

Yaşlıların da ailelerin yanında bakılması için ekonomik destek verdiklerini kaydeden Kaya, “500 bin yaşlı ve engelliye evde bakım desteği veriyoruz. Ailelere yaklaşık bir milyon gibi bir destek veriyoruz” dedi.

Kaya, sosyal politikalar alanında aile odaklı desteğe önem verdiklerini de söyledi