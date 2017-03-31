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Siber KKTC’de bulunan İzmir İş Kadınları Derneği heyetini kabul etti

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Siber KKTC’de bulunan İzmir İş Kadınları Derneği heyetini kabul etti
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, temaslarda bulunmak amacıyla KKTC’de bulunan İzmir İş Kadınları Derneği heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Siber, Derneğin yapacağı etkinlik ve temasların verimli geçmesini ve KKTC’deki iş kadınları ile karşılıklı işbirliklerinin devamını diledi.

İş Kadınlarının başarılı olarak aktif iş yaşamında yer almasının memnuniyet verici olduğunu belirten Siber, iş dünyasında kadınların özellikle yönetici pozisyonunda ne kadar başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerinin görüldüğünü söyledi.

Siber “Gelecekte sizlerin başarısı, kadınlarımızın iş yaşamında iş insanları olarak yer alması bir rol model olacaktır” dedi.

SERTER

İzmir İş Kadınları Derneği Başkanı Huriye Serter de konuşmasında, devletin üst kademe yöneticilerinde kadınların olmasını görmekten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Serter, KKTC’de yapacakları çalışmalar hakkında Siber’e bilgiler verdi.

Kabulde KKTC İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen de hazır bulundu.

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