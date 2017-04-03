Siber, KTSYD yönetim kurulunu kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Çelen Oben Başkanlığındaki Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) yeni Yönetim Kurulunu kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Siber, derneğin yeni yönetim kurulunu kutladı ve başarılar diledi.

Siber, KTSYD’nin kendi görevleri yanında toplumsal konulara da duyarlılık gösterip sosyal sorumluluk projelerinde yer almasının diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olması gereken bir durum olduğunu ifade ederek, toplum için katkıda bulunmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Spor yazarlarının başarılara imza atmasını dileyen Siber, derneğin yapacakları çalışmalar için duydukları heyecanın önemli olduğunu ifade etti.

OBEN

KTSYD Başkanı Çelen Oben de konuşmasında, yeni yönetim olarak nezaket ziyaretinde bulunmak istediklerini belirterek, bu vesile ile derneğin gelecek dönemdeki projeleri ile ilgili Başkan Siber’e bilgi verme fırsatı da bulacaklarını söyledi.

Oben, derneğin ülkenin en köklü ve büyük sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu ifade ederek, mesleki alanda yapılan çalışmaların yanısıra, sosyal sorumluluk projelerinde de her zaman topluma katkı koyduklarını vurguladı.