Siber: “Kurumlar, Anayasal Yetkilerini Bilmeli”

Eski Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Maronit açılımı konusundaki açıklamasına, kendi Başkanlığı dönemini ilgilendirmesi nedeniyle eleştiri getirdi. Siber yazılı açıklamasında; Cumhurbaşkanlığı makamının yasa gerektiren konularla ilgili karar alma veya komite kurma gibi bir yetkisi olmadığını, komitelerin yerinin Meclis olduğunu kaydetti.

Siber açıklamasına şöyle devam etti:

“2017 yılında Cumhurbaşkanlığında yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiş ve Maronit açılımı konusuna olumlu yaklaşılmıştı. Masada Türkiye’den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Başkanı olarak ben vardım, Başbakan, parti başkanları vardı. Bu toplantıdan kısa bir süre sonra gazetede bir haber okudum. Haberde Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan bir toplantı sonucu Maronitlerin geri dönmesi için karar alındığı yazıyordu. Anayasa, Cumhurbaşkanlığına karar alma konusunda yetki vermiyor. Cumhurbaşkanı toplum yararına bir karar alınmasını istiyorsa, Bakanlar Kurulu’na başkanlık eder, hükümeti ikna eder ve karar orada alınır.”

Eski Meclis Başkanı Siber, Cumhurbaşkanı’nın bir diğer karar alma yetkisinin ise Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nu toplayarak olduğunu belirterek, “Güvenlik Kurulu’nda bu karar alındıktan sonra da genelde hükümet bu kararı onaylar” dedi.

“’BEN YAPTIYDIM AMA SEN YAPMADIN’ DİYEREK BİR YERE VARAMAYIZ…”

Dönemin Meclis Başkanı olarak “karar” haberini okuyunca, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı aradığını ve anayasal yetkisi dahilinde bunun mümkün olmadığını kendisine ifade ettiğini belirten Siber, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı olarak eğer bu konuya önem veriyorsanız yapmanız gereken, hükümete başkanlık etmek ve bu kararı geçirmekti. Sonra da bu karar Meclis’e gelecek, komitede görüşülecek ve olumlu ya da olumsuz sonuca varılacaktı. Yoksa sonra oturup ‘ben yaptıydım, ama sen yapmadın’ diye karşılıklı suçlamalarla bir yere varamayız.”

AKINCI NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Akıncı, geçen cumartesi Maraş’la ilgili toplantı konusunda yaptığı açıklamada “18 Temmuz 2017’de Cumhurbaşkanlığı’nda tüm partiler ve TC Dışişleri Bakanı’nın katılımıyla yapılan toplantıda ortaya konulan öneriler arasında Maronit açılımına öncelik verilmesinin kararlaştırıldığını, konunun Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı’nın başkanlığında ileri bir aşamaya taşındığını ancak dörtlü koalisyon döneminde bir gün Başbakan ve Yardımcısı’nın konunun artık yürütme konusu olduğuna ve Cumhurbaşkanlığı’nın devrede olmasına gerek olmadığına karar vermesiyle o günden sonra Maronit açılımı denen olayda herhangi elle tutulur bir gelişme gözlemlenmediğini” kaydetmişti.