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Siber, maraton için kayıt yaptırdı

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Siber, maraton için kayıt yaptırdı
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenlenen “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor, SOS Çocukköyü Gülüyor” Maratonu için kayıt yaptırdı.

Kayıt için Lefkoşa Türk Belediyesi’ne giden Siber, burada LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından karşılandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, kaydını yaptıktan sonra bir açıklama yapan Siber, Harmancı’yı maratondan dolayı kutladı. Siber, devleti yönetenlerin bir taraftan Anayasal görevlerini sürdürürken diğer taraftan da sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı hedeflemesi gerektiğini söyledi.

Sibel Siber, bu yöndeki çalışmaların topluma hem moral yönünden hem de işbirliği ve birlikte birşeyler başarma adına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Maratondan elde edilen gelirin çocuklar için yardım kuruluşuna bağışlanacak olmasının önemine işaret eden Siber, etkinliğin bir diğer özelliğinin de spor ve yürüyüş yapmayı teşvik etmek olduğunu belirtti.

Siber, bu tür sosyal sorumluluk projelerin tüm kurumlara yayılarak artmasını diledi.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da konuşmasında Siber’in her yıl olduğu gibi bu yıl da toplumsal duyarlılığını gösterdiğini ifade ederek, hem kaydını yaptırdığını, hem de toplumsal desteğini verdiğini söyledi.

Harmancı, “Hem eski kabine arkadaşı olarak, hem de kendisini seven, sayan birisi olarak bu toplumsal duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

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