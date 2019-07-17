Siber: Meclis olağanüstü toplanmalı...

Meclis eski başkanı Dr. Sibel Siber meclisin olağanüstü toplanması gerektiği çağrısnı yaptı. Siber "halkımızın bu konudaki düşüncesinin ve sesinin ortak deklarasyonla tüm dünyaya duyurulması önemlidir." dedi.

Sibel Siber'in açıklaması şöyle:

Doğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları ile ilgili yaşanan son gelişmeler ışığında, Meclisimiz Olağanüstü toplantıya çağrılmalıdır. Halkın iradesinin temsil edildiği Meclisimizde, halkımızın bu konudaki düşüncesinin ve sesinin ortak deklarasyonla tüm dünyaya duyurulması önemlidir.

Birleşmiş Milletler ve uluslararsı toplum tarafından Ada etrafındaki yeraltı zenginliklerinde eşit hak sahibi olduğumuz kabul edilmektedir. Hal böyle iken Rum tarafının ‘devlet’ olduğunu öne sürerek hidrokarbonlarla ilgili tek söz sahibi gibi davranması adil değildir ve kabul edilemez bir durumdur. Bu duruma seyirci kalınması ise, maalesef Doğu Akdeniz’deki gerginliği tırmandırmaktadır.

İki toplum arasında ‘Ortak Komite’ kurulması ve soruna uzlaşı yoluyla çözüm bulunması önerisi, geçmişteki birçok öneri gibi yine Rum tarafınca reddedilmiştir. Hidrokarbon yataklarında Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların ortak hak sahibi olduğu kabul edilirken, ortak komite kurulmasına karşı çıkılmasının izahı mümkün değilidr. Kıbrıslı Türkler iki toplum arasındaki sorunlara çözüm bulunabilmesi için herzaman yapıcı iradesini ortaya koymuştur. Son öneri de yine bu doğrultudadır. Avrupa Birliğinin ve Rum tarafının tavrı ise sorunun uzlaşı ile çözülmesine değil, maalesef gerginliğin artmasına çanak tutmaktadır.

Bu nedenle Meclisimiz olağanüstü toplanarak; haklarımızın ve irademizin hiçe sayılmasını kabul etmeyeceğimizi, sorunların çözümünde son yaptığımız öneriyle de görüldüğü gibi gerginliğin değil de herzaman uzlaşının yanında olduğumuzu tek ses olarak dünyaya duyurmalıdır. Avrupa Birliği ve uluslararası toplumdan beklenen bu konuda tek yanlı davranması değil, adil ve yapıcı tavır sergileyerek sorunun çözümüne katkıda bulunmasıdır.