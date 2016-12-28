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Siber, Mormenekşe Kadınlar Birliği'nden bir heyeti kabul etti

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Siber, Mormenekşe Kadınlar Birliği'nden bir heyeti kabul etti
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Mormenekşe Kadınlar Birliği'nden bir heyeti kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Dernek Başkanı Erşen Ummanel, kabulde yaptığı konuşmada derneğin kuruluşundan bugüne kadar çalışarak üreten bir dernek olduğunu ve yurt içi ve yurt dışında gerek ülkenin yemek kültürünü gerekse geleneğini yaşatıp tanıtmak için uğraş verdiklerini ifade etti.

Ummanel İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan "CİNARA" (Geçmişten Günümüze Enginar Yemekleri) adlı kitabın da dernek tarafından derlendiğini söyleyerek kitabı Meclis Başkanı Siber’e sundu.

SİBER

Meclis Başkanı Siber de, derneğin faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve birçok kültürel etkinlikte standına rastladığını; üreten ve bu üretkenlikten mutlu olan Mormenekşe kadınlarının sürekli olarak bu çalışmalar içerisinde olmalarının takdir edilecek bir gayret olduğunu ifade etti.

Siber ayrıca zamanla unutulmaya yüz tutmuş yemek kültürünün yaşatılması ve yeni nesillere aktarılmasında önemli bir kaynak olarak herkesin kütüphanesinde yer alması gereken "Cinara" adlı kitabın Meclis kütüphanesinde de yerini almasından mutluluk duyacağını dile getirdi.

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