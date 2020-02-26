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Siber: Prens Charles’a bizden davet gitti mi?

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Meclis Eski Başkanı Sibel Siber, İngiltere Galler Prensi Charles ve eşinin Kıbrıs ziyaretinin duyurulmasının ardından bir paylaşım yaparak bir anısını paylaştı.
Siber: Prens Charles’a bizden davet gitti mi?

Siber, Çanakkale Kara Savaşları'nın 100’üncü yıldönümünde İngiltere Galler Prensi Charles ile bir görüşmesi olduğunu ve Kıbrıs'taki son gelişmeler ile ilgili kendisine sorular soran Prens Charles'a gerçekleri daha iyi görebilmesi açısından Kıbrıs'a ziyaret yapmasını önerdiğini söyledi.

Siber, Prens Charles’ın davet gelirse Ada'nın hem Kuzey hem de Güney'ini ziyaret etmekten memnuniyet duyacağını belirttiğini söyledi.

Siber, “Basında da o günlerde bu ziyaret haberi yer almıştı. Şimdi Prens Charles'ın sadece Güney Kıbrıs'a ziyaret gerçekleştireceği haberleri var. Bu durumda sorum şu, bizden davet gitti mi acaba? Eğer gitmediyse, 2015'te şahsıma söylediği ve basında da yer alan, davet edilirse bizim tarafı da ziyaret edeceği sözüne atfen bu davetin yapılmasının altını çizmek isterim” ifadelerini kullandı.

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