 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.728
  • Altın 143,689
  • Dolar 3,7236
  • Euro 3,9536
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKANevşehir'de balon kazası

Siber, Saner'i kabul etti

» »
Siber, Saner'i kabul etti
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’i kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre kabulde, Saner Bakanlık olarak düzenleyecekleri “1. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı” na Meclis Başkanı Siber’i davet etti.

Başkan Siber, kabuldeki konuşmasında Bakanlığın çok anlamlı bir konuda Çalıştay gerçekleştireceğine dikkat çekerek çalıştaydan çıkacak sonuçların katkılar sağlamasını temenni etti.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde devletin sorumluluğum büyük olduğunu vurgulayan Siber, Siber, “Bu sorumluluğu yerine getirmek, hepimizin boynunun borcudur” dedi.

Siber, çalıştayın başarılı geçmesini dileyerek sonuçlarının verimli olmasını arzuladığını söyledi.

SANER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner konuşmasında, çalıştayı , KKTC’de Kadına yönelik şiddet konularında farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştireceklerini ifade ederek, çalıştay ile birlikte bundan sonra izleyecekleri yol haritasının da belirlenmiş olacağını belirtti.

Çalıştaydan çıkacak olan sonuçlar neticesinde konuyla ilgili tüm paydaşların fikirleri ile oluşacak önlemler konusunun daha net ortaya çıkacağını dile getiren Saner, bu kapsamda Bakanlığın eylem planının da oluşacağını söyledi.

Kabulde Bakan Saner, çalıştay davetiyesiyle birlikte çalıştaya özel hazırlanan kupayı Başkan Siber’e takdim etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türkmenköy'de silah konuştu: 1 kişi hayatını kaybetti15 Mart 2017 Çarşamba 12:40
  • "Yeni örgütlerin duyurusunu da yapacağız"15 Mart 2017 Çarşamba 12:03
  • KTOEÖS’ÜN 49. Genel Kurul Toplantısı 17-18 Mart’ta15 Mart 2017 Çarşamba 12:00
  • 12 yaşındaki Fırat, kurtarılamadı...15 Mart 2017 Çarşamba 11:40
  • "Rum kesimi ve Yunanistan'ın gerçek niyetini gördük"15 Mart 2017 Çarşamba 09:46
  • Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi!15 Mart 2017 Çarşamba 09:38
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!15 Mart 2017 Çarşamba 09:19
  • 3200 üreticiye 2 milyon 300 bin TL kuraklık tazminatı15 Mart 2017 Çarşamba 08:38
  • Eıde, CTP’yi ziyaret etti15 Mart 2017 Çarşamba 08:34
  • "Son bir yılda ise 36 kadın yardım başvurusunda bulundu"14 Mart 2017 Salı 16:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti