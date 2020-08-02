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Siber: Siyasetçiler maske ve mesafe kurallarına uymuyor

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Siber: İçinden geçtiğimiz bu süreç, çok dikkatli olmamızı gerektiren bir süreç"
Siber: Siyasetçiler maske ve mesafe kurallarına uymuyor

Eski Başbakan ve eski Meclis Başkanı Sibel Siber, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı adaylarının seçim gezilerindeki maske ve mesafe uygulamalarını  eleştirdi.

Siber, siyasetçilerin topluma örnek olması gerekirken,  paylaşılan fotoğraflara bakıldığında, maske ve mesafe kuralına tam da uyulmadığını gözlemlediğini söyledi.

 

İşte açıklama;

"Cumhurbaşkanı adaylarımız seçim gezilerine başladı; normal zamanlar yaşıyor olsaydık bundan doğal bir şey olamazdı. Ama ne yazık ki içinden geçtiğimiz bu süreç, çok dikkatli olmamızı gerektiren bir süreç...Devletin en üst  yönetimindeki siyasetçiler, topluma örnek olması gerekirken,  paylaşılan fotoğraflara baktığımızda, maske ve mesafe kuralına tam da uyulmadığını gözlemliyoruz. Üstelik kapalı alanlarda, vatandaşlar yanyana oturup siyasiyi dinliyor. Muhtemelen yüksek sesle konuşmalar oluyor. Bu görüntüler, maalesef halkımıza da kötü örnek oluyor. Bayram ziyaretlerini yapamadığımız ve iletişim kanallarıyla bayramlaştığımız bu süreçte, adayların da seçmenle  teknoloji aracılığıyla iletişim kurmaları, hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından önemlidir"

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