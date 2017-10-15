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Siber: Tanınmamış olmak temasları engellememeli

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Siber: Tanınmamış olmak temasları engellememeli
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Kıbrıs Türk halkının kendi parlamentosu olduğunu ve bunun demokratik bir seçimle oluştuğuna dikkat çekerek, tanınmamış olmanın uluslararası alanda halkın temsiliyetinin engelleneceği anlamına gelmediğini vurguladı.

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 137.Genel Kurulu, Rusya Federasyonu’nun St.Petersburg şehrinde başladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Expo Merkezi’ndeki açılış törenine, PAB toplantıları dolayısıyla Rusya’da bulunan meclis heyeti ile birlikte Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman da katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı. Ardından PAB Başkanı Saber Cheduri, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko ve Devlet Rusya Duması Başkanı Vyacheslav Volodin katılımcılara hitap etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de mesajının okunduğu açılış konuşmalarında, parlamentolar arası diyalog ve işbirliğinin önemine vurgu yapıldı. Etkinlik, yapılan konuşmaların ardından Rusya’ya özgü folklorik dans ve müzik gösterileriyle devam etti.

PUTİN: “HİÇBİR PARLAMENTOYA YAPTIRIMI KABUL ETMEYİZ”
Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin, açılış konuşmasında parlamentoların önemine vurgu yaparak, hiçbir parlamentoya, sebep ne olursa olsun yaptırım uygulanmasını kabul etmeyeceklerini belirterek, parlamentolararası diyaloğun ve parlamenter diplomasinin önemine vurgu yaptı. 

Putin, yasa yapıcılar arasındaki direkt iletişimin engellenmesinin, kısıtlamalar olmasının zarar verdiğini söyledi. Putin ayrıca PAB’ın 128 yıllık tarihinde ilk defa bu kadar geniş bir katılım olduğuna vurgu yaparak, toplantıda 96 Meclis Başkanı ve 2 bin 400 katılımcı olduğunu belirtti.

CHEDURİ: “HER 20 DAKİKADA BİR KİŞİ GÖÇMEN OLUYOR”
PAB Dönem Başkanı Saber Cheduri ise yaptığı konuşmada, her dakikada 20 kişinin yurdunu terk etmek zorunda kaldığını ve göçmen durumuna düştüğünü söyledi.

Cheduri, terörün önüne geçilememesinin nedenlerinin iyi araştırılması ve mevcut eşitsizliğin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Diğer konuşmalarda yüz yüze iletişimin ve diyaloğun önemine vurgu yapılırken bu konuda en önemli rolün de yasa yapıcılara düştüğü belirtildi.

SİBER: “TANINMAMIŞ OLMAK ULUSLARARASI ALANDA TEMSİLİYETİN ENGELLENECEĞİ ANLAMINA GELMEZ”
PAB Genel Kurul toplantısı için Rusya’da bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber yaptığı değerlendirmede, özellikle açılışta Rusya Devlet Başkanı Putin’in yaptığı konuşmaya değinerek, uzun süredir dile getirdiği “halkın demokratik seçimle parlamentoya gönderdiği parlamenterlere uluslararası alanda kısıtlama getirilmemeli” sözünü hatırlattı.

Kıbrıs Türk halkının kendi parlamentosu olduğunu ve bunun demokratik bir seçimle oluştuğuna dikkat çeken Siber, tanınmamış olmanın uluslararası alanda halkın temsiliyetinin engelleneceği anlamına gelmediğini vurguladı.

Siber, bugün dünyada uyuşmazlıkların çözümünde diyaloğun önemine vurgu yapılırken ve PAB toplantısının açılış konuşmalarında da konuşmaların özünü bu teşkil ederken,  Kıbrıs Türk halkının seçilmişlerini izole etmenin bir çelişki olduğunu söyledi.

Siber “Dünyanın en uzun süren uyuşmazlıklarından olan Kıbrıs sorununda parlamentolar arası birliği bugüne kadar sadece bir tarafın parlamenterlerini dinlemekle, savundukları diyalog ve iletişimin aksine bir tutum sergilemişlerdir” dedi.

Tüm ümidinin bundan sonra bu konuda olumlu adım atılması ve Kıbrıslı Türklerin temsilcilerinin sesine uygulanan uluslararası kısıtlamaların kaldırılması olduğunu belirten Meclis Başkanı Siber, bu konuda girişim ve çalışmalarını ısrarla her platformda sürdüreceklerini söyledi.

Parlamentolar arası birçok birlik olduğunu belirten Siber, bu birliklerden Avrupa Karma Parlamentolar Arası Birliği’ne (AKPA) ve İslam İşbirliği Parlamentolar Arası Birliği’ne (İSİPAB) gözlemci üye olarak kabul edilirken dünyadaki en büyük ve en eski parlamentolar arası birlik olan PAB toplantılarına gözlemci olarak kabul edilmemesinin mantığının izah edilemez olduğunu vurguladı.

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