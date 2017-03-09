 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.061
  • Altın 145,527
  • Dolar 3,7545
  • Euro 3,9644
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKürtaj Davası kararı ertelendi!

Siber, Türkiye Organ Nakli Vakfı heyetini kabul etti

» »
Siber, Türkiye Organ Nakli Vakfı heyetini kabul etti
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Dünya Böbrek Günü etkinlikleri nedeniyle KKTC’de bulunan Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi basın bürosundan verilen bilgiye göre, kabulde KKTC Organ Nakli Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Dr. Düriye Deren Oygar da hazır bulundu.

“SAĞLIKTA ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATILDI, BÖBREK NAKLİNİN DE EKLENMESİ GURUR VERİCİ”

Meclis Başkanı Sibel Siber, heyetle görüşmesinde yaptığı konuşmada, sağlık alanında ülkede önemli başarılara imza atıldığını, buna böbrek naklinin de eklenmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

Sağlık alanında 10-15 yıl önce hayal gibi gözüken birçok çalışmanın bugün gerçekleşiyor olduğunu kaydeden Siber, Türkiye Organ Nakli Vakfı yöneticilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Siber, Organ Nakli Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Dr. Düriye Deren Oygar’ın da bu alanda katkılarına dikkat çekti.

KAHVECİ: “KKTC BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNDEN DAHA İYİ KONUMDA”

Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eyüp Kahveci de KKTC’de kadavradan organ nakli başlatılmasının çok önemli bir gelişme olduğunu, nüfus oranlarına bakıldığında KKTC’nin birçok Avrupa ülkesinden daha iyi bir konumda olduğunu söyledi.

Kahveci, Dünya Böbrek Günü dolayısıyla planlanan etkinlikler için KKTC’ye geldiklerini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türk ve Rum gazetecilerden önemli adım09 Mart 2017 Perşembe 11:01
  • DP'li erkeklerden "“Kadınsız bir Dünya nasıl olurdu” sohbeti09 Mart 2017 Perşembe 10:56
  • Kürtaj Davası kararı ertelendi!09 Mart 2017 Perşembe 10:30
  • FEminiSTİVAL 2017 başlıyor!09 Mart 2017 Perşembe 10:12
  • Arıklı; “bu ülke hepimizin. Birlikte yöneteceğiz…”09 Mart 2017 Perşembe 09:57
  • Polisten uyarı geldi!09 Mart 2017 Perşembe 08:37
  • Devlet Piyangosu’nun çekilişi yapıdı09 Mart 2017 Perşembe 08:31
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!09 Mart 2017 Perşembe 08:24
  • Geçitköy yolundaki kaza, ölümle sonuçlandı...08 Mart 2017 Çarşamba 16:45
  • DİMED temsilcileri, Zübeyda Hanım Büstü’ne çelenk koydu08 Mart 2017 Çarşamba 16:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti