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Siber YDÜ meleklerini kabul etti

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Siber YDÜ meleklerini kabul etti
Meclis Başkanı Sibel Siber, FIBA Kadınlar Eurocup Şampiyonu YDÜ Kadın Basketbol Takımı’nı kabul etti.

Kabulde, takıma YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel’de eşlik etti.

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel kabulde yaptığı konuşmada, 2 yıl önce takım süper lige çıktığında Siber’i ziyaret ettiklerini anımsatarak, bugün de 2 kupa getirdiklerini belirtti.

Bu başarının bir Türkiye-Kıbrıs Türkü bütünlüğü olduğunu ifade eden Günsel, Kıbrıs Türk halkının neler başarabileceğini dünyaya ini gösterdiklerini ifade etti.

Günsel, Kıbrıs Türkü’ne yarışma fırsatı verilirse, hem yarışıp hem de en önde başarılı olabileceğini herkese kanıtladıklarını belirterek, bu sevinci ve gururu herkesle paylaşmak istediklerini söyledi.

SİBER

Meclis Başkanı Sibel Siber ise, ülkenin başarı öykülerine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu tür başarıların aidiyet duygusunu da yükselttiğini ifade etti.

Bu başarıların küçümsenmemesi gerektiğini dile getiren Siber, “YDÜ’nün adıyla bu başarıyı göstermesi en güzel tanıtımdır” dedi.

Spor ambargoları kalkarsa neler yapılabileceğinin de göstergesi olduğuna işaret eden Siber, bu tür başarıların yumuşak güç olduğunu ve yüksek motivasyon sağladığını söyledi.

EYİGÜNGÖR

Kulüp Başkanı Işık Eyigüngör de, Avrupa kupasını kazanarak Kıbrıs Türkü’nün neler yapabildiğini tüm dünyaya gösterdiklerini kaydederek, “siyaseti sporla deldik” dedi.

YDÜ Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu ve Takım Kaptanı Bahar Çağlar da, büyük bir heyecan ve gurur yaşadıklarını dile getirerek gelecekteki hedeflerini anlattı.

Çağlar, Siber’e hatıra olarak basket topu ve forma armağan etti.

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