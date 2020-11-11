Siber, yeni bir siyasi partide yer alabileceğini söyledi

Mevcut siyasi partilerin bugün olduğu gibi hala ayni şekilde devam etmeleri durumunda yeni bir siyasi akıma ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Siber şöyle konuştu:

“Mevcut anlayışın dışında; seçilme üzerine değil devletin yönetiminin halkın layık olduğu şekle getirilmesi için korkusuz, – yani ya seçilmezsem korkusu olmayan- özgüveni, bilgisi ve donanımı, halka vereceği mesajı net olan, eleştirilerinin karşılığında yerine koyabileceğini rahatlıkla söyleyebilen, kadınların daha önce olduğu bir siyasi partinin bu ülkenin aydınlık bir yüzü olabileceğini düşünüyorum”

“Heyecanı yitirmemek lazım”

Böyle bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu ifade eden Dr. Sibel Siber, “Benim buna inancım vardır, bu heyecanı yitirmemek lazımdır” dedi

Ülkelerin dibe vurdukları dönemlerde mutlaka ortaya yeni ışıkların çıktığını ifade eden Siber, Atatürk Türkiyesi ve Fillandiya’yı örnek gösterdi.

“Yeter ki o ruh yakalansın” diyen Siber, topluma verdiği güvenle bu işler, yapılabileceğine inanan kişilerin bir araya geleceği bir yapının umut olacağını kaydetti.

Sibel Siber, “Böyle bir yapı oluşursa ben de böyle bir yapıda ya mutfağında ya da daha ön saflarda yer almak isterim” diye konuştu.