Siber'den Akıncı'ya veda ziyareti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya veda ziyaretinde bulundu.

Meclis Başkanı Sibel Siber, pazartesi günü yeni vekillerin gelişiyle Meclis Başkanlığı görevinin sona ereceğini belirterek, bundan sonra da Meclis iradesinin her zaman en önde tutulmasını arzuladığını söyledi.

Görev süresince 2 cumhurbaşkanı ve 3 hükümetle çalışma şansı bulduğunu ifade eden Siber, Meclis Başkanlığı süresince Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde, hukuk devleti olduğunun bilinciyle, kurumsallık çerçevesinde görev yaptığını kaydetti.

Siber, Kıbrıs müzakereleri konusunda sık sık Cumhurbaşkanı Akıncı’yla da biraraya geldiklerini belirterek, bundan sonra da görev bilinciyle, kurumsallığın daha iyi noktalara taşınmasını temenni etti.

“Kurumların başarısı halkın mutluluğudur” diyen Siber, Akıncı’ya, çalışmalarında başarılar diledi.

AKINCI: “VERDİĞİ HİZMETLER TAKDİRLE ANILACAK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, Siber’le 3 yıla yakın diyalog içerisinde çeşitli çalışmalar ve görüşmeler yaptıklarını, kendisinin yokluğunda da Cumhurbaşkanlığı makamına vekalet ettiğini anımsatarak, “Verdiği hizmetler toplum tarafından takdirle anılacaktır” dedi.

Siber’in milletvekilliğine aday olmama kararının da kendisine hayırlı olmasını temenni eden Akıncı, Siber’e bundan sonraki hayatında sağlık huzur ve mutluluk temenni etti.

Akıncı, Siber’in bundan sonraki yaşamında da toplumsal konularla ilgili çalışmalar yapmaya devam edeceğine inandığını söyledi.