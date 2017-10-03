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Siber'den halka çağrı: Sizi dinlemek zaten Meclis'in görevidir, meclis halkındır

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Siber'den halka çağrı: Sizi dinlemek zaten Meclis'in görevidir, meclis halkındır
Cumhuriyet Meclis Başkanı Sibel Siber, Meclis’in halka ait olduğunu anımsatarak, komitelerde görüşülen yasalarla ilgili vatandaşların görüş ve düşüncelerini bildirebileceklerini hatırlattı.

Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclis Başkanı Sibel Siber, Sağlık Dernekleri Platformu üyelerini kabul etti.

İMGE: “KOMİTEDE DE AKTİF OLARAK YER ALMAK İSTİYORUZ”

Siber’le görüşmede Sağlık Dernekleri Platformu adına konuşan Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge, Böbrek Hastaları Diyaliz Derneği, Thalassaemia Derneği, Çölyak Hastaları Derneği, İşitme ve Konuşma Engelliler Vakfı, MS Derneği ve Evrensel Hasta Hakları Derneği temsilcilerinden oluşan platformun Meclis’in gündemine gelen “Hasta Hakları Yasa Taslağı”nın ivedilikle yasalaşması ve taslak metin üzerinde bazı taleplerini dile getirmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

İmge, bu süreçte komitede de aktif olarak yer almak istediklerini belirtti.

SİBER: “HASTA HAKLARI YASASI DEMOKRATİK ÜLKELERDE MUTLAKA OLMASI GEREKEN BİR YASA”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ise, Hasta Hakları Yasası’nın demokratik ülkelerde mutlaka olması gereken bir yasa olduğuna vurgu yaparak yasanın bir an önce geçmesinin önemine işaret etti.

“SİZİ DİNLEMEK ZATEN MECLİS’İN GÖREVİ… MECLİS HALKINDIR”

Yasa taslağının komitede görüşülürken platformdan talep gelmesi halinde paydaş olarak mutlaka çağrılacağını söyleyen Siber; “Sizlerin görüşlerini dinlemek ve yer vermek zaten Meclis’in görevidir. ‘Meclis halkındır’ derken de bunu kastediyoruz. Geçen yasalar halk için geçiyorsa, halk aslında paydaşıdır. Yasa hangi kurumla ilgiliyse o kurumun görüşünü paylaşması yasaların kalitesini de arttırır” dedi.

Siber, ayrıca vatandaşlara da çağrı yaparak uzun bir süredir Meclis Başkanlığı’nca, Meclis web sitesini vatandaşın da görüşlerine açtıklarını anımsatarak vatandaşın çıkan yasalara ilişkin görüş ve önerilerini de sunabildiğini ifade etti.

Siber şöyle devam etti:

“Bazen yasa çıktıktan sonra yasa ile ilgili eleştiriler geliyor paydaşlar tarafından. Oysa yasanın halka duyurulma süreci var. Bu sürede vatandaşlarımız, komitelerde gündemde olan yasalarla ilgili görüş ve önerileri;  mektup, e-mail ve web sitesi aracılığıyla bizlere bildirebilirler.”

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