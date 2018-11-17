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Siber'den Örtülü Ödenek Açıklaması

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Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanı Sibel Siber, Kamu kaynaklarının gelişigüzel dağıtılmasının önüne yasa ve denetim ile geçilebileceğini söyledi.
Siber'den Örtülü Ödenek Açıklaması

Dr. Sibel Siber sosyal Medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, “Devlette tasarruf önemlidir. Tasarruf tedbirleri, devlet yönetimindekilerin kişisel duyarlılık ve tedbirinden ziyade, kurumsallık çerçevesinde olursa önem taşır. Kamu kaynaklarının gelişigüzel dağıtılmasının önüne yasa ve denetim ile geçilebilir.”dedi.

Sibel Siber, kurumların bütçesine yazılan her ödeneğin Anayasa gereği denetime tabii olduğunu belirterek, bir Devlet kurumunun, denetime kapalı (örtülü) ödenek kullanması gerekiyorsa öncelikle bunun yasasının yapılması gerektiğini söyledi.

Siber, “Kamu Mali Kontrol ve Denetim yasası ile bu ödeneğin hangi durumlarda, hangi kurum tarafından, nasıl bir yetki ile kullanılacağı düzenlenir. Şimdi olduğu gibi bütçeye bir proje ödeneği koyarak ve denetime kapalı olduğunu not düşerek, Meclis’ten geçirilmesi Anayasa’ya aykırıdır. Ne yazık ki bu yıl yine Cumhurbaşkanlığı bütçesine aynı şekilde yasal dayanağı olmadan, denetime kapalı ödenek konmuştur.”ifadelerini kullandı.

“Örtülü Ödenek zaruriyeti varsa, Meclis’te ivedi olarak yasası yapılmalıdır.”diyen Sibel Siber, Devlette tasarrufun ancak, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve hukukun üstünlüğü ilkesi ile hareket edilirse sağlanabileceğini kaydetti.

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