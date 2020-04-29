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Siber'den Pilli'ye: "Kınama ifadenizi, tutanaktan sildirmenizi talep ederim"

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Bakan Pilli'nin dünkü kürsü konuşmasına tepki gösteren Dr. Siber, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirtti ve kendisine yönelik kullanılan "kınama" ifadesinin, Meclis tutanaklarından silinmesini talep etti.
Siber'den Pilli'ye: "Kınama ifadenizi, tutanaktan sildirmenizi talep ederim"

Sibel Siber'in açıklaması şöyle: 

"Sayın Sağlık Bakanı'nın 27 Nisan'daki Meclis kürsüsünden yaptığı, kamuoyunu yanıltıcı konuşmasıyla ilgili kendisine göndermiş olduğum yazıyı, şeffaflık gereği ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına siz değerli halkımızla paylaşmayı uygun gördüm.

Sayın Sağlık Bakanı;

Hastanedeki bazı malzemelerin kaybolduğu iddiası ile ilgili, herhangi sözlü ya da yazılı bir açıklamam veya herhangi bir yorumum olmamıştır. Sosyal Medya'da bu konuyla ilgili bazı yanlış haberler yer almış, sonra düzeltilmiştir. Hal böyle iken, Meclis Kürsüsü'nden ismimi kullanarak, (haber kaynağının doğruluğunu araştırma gereği bile duymadan) hakkımda eleştirel yorum yapmanızı, hatta kınama ifadesi kullanmanızı hayret ve üzüntüyle izledim. Sayın Bakan, önümüzde ilk Meclis toplantısında, kürsüden yaptığınız bu talihsiz ve kamuoyunu yanıltıcı konuşmanızdan ötürü özür dilemenizi ve ayrıca söylediğiniz bu sözleri tutanaktan sildirmenizi talep eder, başarılar dilerim.

Dr. Sibel Siber"

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