Siber’in BM Genel Sekreteri’ne mektup göndermesi Rum basınında yankı buldu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’in Güney Kıbrıs’ta “Enosis” plebisitinin Rum okullarında anılması kararıyla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektup, Rum basınında da yer aldı.

Haravgi gazetesi Siber’in mektubunda, tarihi yanlıştan dönülmesi konusunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ivedilikle girişim başlatmasını istediğini belirtti.

Gazete Siber’in, Rum Meclisi’nce alınan 1950 yılındaki Enosis plebisitinin okullarda anılması kararının 11 Şubat 2014 belgesine ve yürütülmekte olan çözüm sürecine aykırı bir yaklaşım ortaya koyduğunu belirttiğini de aktardı.

Diğer gazeteler haberi şu başlıklarla aktardı:

Politis: “Siber’den Guterres’e Enosis (Mektubu)”

Alithia: “Sibel Bizi BM Genel Sekreteri’ne Şikayet Etti”

Simerini: “İşgal Bölgelerinin ‘Meclis Başkanı’ Guterres’in Müdahalesini İstiyor”

Fileleftheros: “Kıbrıslı Rumları Guterres’e Şikayet Ediyorlar… ‘Meclis’in Plebisit Konusundaki Mektubu”