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Sibirya soğuklarının hissedildiği ülkede yoğun yağış ve fırtına etkili oluyor

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Sibirya soğuklarının hissedildiği ülkede bugün ve yarın için etkili yağış ve fırtına uyarısı var. Bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı 100 kilograma yaklaşırken, dolu ve buzlanma nedeniyle bazı yollar kısmen trafiğe kapatıldı.
Sibirya soğuklarının hissedildiği ülkede yoğun yağış ve fırtına etkili oluyor

Meteoroloji Dairesi, kötü hava şartlarının Perşembe itibarıyla bölgeyi terk edeceğini, hava sıcaklığının 14-15 dereceye yükseleceğini açıkladı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, dün yayımladıkları meteorolojik ihbarın geçerliliğini koruduğunu, bugün öğle saatlerinden yarın saat 18.00’e kadar etkili yağış ve fırtına beklediklerini kaydetti.

Güneş, sadece etkili yağış değil, fırtına için de tedbirli olunması gerektiğini vurgulayarak, saatte 60-70 kilometreye ulaşması beklenen rüzgarın özellikle kuzey sahil bölgesinde etkili olacağını öngördüklerini ifade etti. Güneş, meteorolojik ihbarın denizler için de yapıldığını anımsattı.

Sibirya soğuklarının Doğu Akdeniz’e geldiğini, Kıbrıs’ın da bundan etkilendiğini belirten Güneş, hava sıcaklığının mevsim normallerinin birkaç derece altında, 9 ile 14 derece dolaylarında seyrettiğini ifade etti.

Etkili yağışların yarın sona ereceğini; Perşembe günü de yer yer sağanak beklendiğini belirten Güneş, alçak basınç sisteminin Perşembe itibarıyla bölgeyi terk edeceğini, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarına, 14-15 derece dolaylarına yükseleceğini kaydetti

- Beylerbeyi 97 kilogram yağış aldı

 

Öte yandan, Meteoroloji Dairesi dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında kaydedilen yağış miktarlarını da açıkladı.

Buna göre, en fazla yağış metrekarede 97 kilogramla Beylerbeyi’nde kaydedildi.

Karaoğlanoğlu ve Alsancak 96, Selvilitepe 94, Girne 93, Kozanköy 86, Sipahi 79, Dipkarpaz 75, Boğaz 73, Gazimağusa 72, Kaleburnu 54, Yenierenköy 52, Esentepe 48, Çamlıbel 44, Ziyamet 42 kilogram yağış aldı.

Diğer yörelerde 0,2 ile 41 kilogram arasında yağış kaydedildiği ifade edildi.

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