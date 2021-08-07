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Sibirya'da mağara aslanı yavrusu fosili bulundu

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Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan'da yapılan bir çalışma, 2017-2018 yıllarında Sibirya'da bulunan iki mağara aslanı yavrusu fosilinin en az 28 bin yıl ve 43 bin yıl öncesinden kaldığını ortaya koydu.
Sibirya'da mağara aslanı yavrusu fosili bulundu

Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan'da yapılan bir çalışma, 2017-2018 yıllarında Sibirya'da bulunan iki mağara aslanı yavrusu fosilinin en az 28 bin yıl ve 43 bin yıl öncesinden kaldığını ortaya koydu.

The Hill'in haberine göre, 2017-2018 arasında Sibirya'nın Kuzey Kutbu'na yakın bölgesinde mamut dişi toplayıcıları tarafından bulunan mağara aslanı yavrusu fosilleri üzerinde gerçekleştirilen çalışmada yeni bulgular elde edildi.

Araştırmacılar, radyo karbon tarihleme yöntemine göre Sparta isimli dişi yavrunun en az 28 bin yıl öncesine, Boris adlı erkek yavrunun ise 43 bin yıldan daha eskiye dayandığını keşfetti.

En yi korunmul Buzul Çağı hayvanı

Dişi mağara aslanı yavrusunun, bugüne kadar keşfedilen en iyi korunmuş Buzul Çağı hayvanı olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, öldüklerinde 1 veya 2 aylık oldukları tahmin edilen mağara aslanlarının fosilleri birbirine yakın yerlerde bulunduğu için iki hayvanın kardeş olduğunu düşünmüşlerdi ancak söz konusu çalışma, Sparta ve Boris'in yaşadıkları dönemler arasında yaklaşık 15 bin yıl fark olduğunu gösterdi.

Afrika aslanlarıyla aynı soy

Yavru mağara aslanlarının kürk yapılarının Afrika aslanı yavrularınınkine çok benzediği ancak daha kalın yapıda olduğu tespit edildi.

Ayrıca araştırmacılar, yavru aslanların fosillerinin çok iyi korunmuş olmasını, hayvanların toprak altında kalarak veya yarığa düşerek ölmüş olabilecekleri şeklinde değerlendirdi.

Nesli tükenen mağara aslanları, Afrika aslanlarıyla aynı soydan geliyor.

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