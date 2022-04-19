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Sibirya’da orman yangını! Bazı bölgelerde sıkıyönetim ilan edildi

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Geçtiğimiz yıllarda milyonlarca hektarlık ormanlık alanın yandığı Rusya’nın Sibirya bölgesinde bazı noktalarda orman yangını başlarken, bazı bölgelerde sıkıyönetim ilan edildi.
Sibirya’da orman yangını! Bazı bölgelerde sıkıyönetim ilan edildi

Rusya'da en çok ormana sahip olan Sibirya bölgesinde orman yangınları yaz mevsimi gelmeden başladı. Yangınlar, Sibirya'daki Novosibirsk, Omsk ve Krasnoyarsk bölgelerindeki kırsal ve ormanlık alanlarda başlarken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler yangınları söndürmek için yoğun çaba sarf ederken, yangınların henüz yerleşim alanlarına sıçramadığı aktarıldı.

YANGIN BÖLGELERİNDE SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu Bölgesi'nin birçok noktasında lokal yangınların başladığını duyurularak, söz konusu ormanlık alanlara sivillerin girişinin yasaklandığı aktarıldı. Açıklamada, “Voronej, Kaliningrad, Trans – Baykal, Habarovsk, Krasnoyarsk, Hakasya, Tuva ve Buryat bölgelerinde sıkıyönetim uygulanması kararı alındı” denildi.

Rusya'nın Omsk Bölgesi'ndeki 283, Krasnoyarsk'ın 484 ve Novosibirsk'in 433 otlaklık ve ormanlık alanda da yangınların çıktığı ifade edilerek, söz konusu yangınların kontrol altına alınarak söndürüldüğü belirtildi.

Öte yandan Sibirya'da özellikle 2020 yılının yaz mevsiminde 2 milyon hektardan fazla ormanlık alan çıkan yangınlarda küle dönmüştü.

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