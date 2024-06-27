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Sıcak altında çalışan işçilere vatandaş tepkisi: Bu mu sizin adalet anlayışınız?

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Mağusa'da kavurucu sıcaklarda inşaatta çalışan işçilerin fotoğrafı, güneş altında çalışmaya karşı acil önlemler alınması gerektiğini gözler önüne serdi.
Sıcak altında çalışan işçilere vatandaş tepkisi: Bu mu sizin adalet anlayışınız?

Mağusa'da çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Vedat Allahkerim, sıcak altında çalışan işçilerin zor şartlarını gözler önüne serdi.

İnşaat alanında çekilen fotoğrafta, işçilerin kavurucu sıcaklar altında çalışmalarını sürdürdüğü görülüyor.

Vedat Allahkerim, paylaşımında Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu'na seslenerek, "Bu insanlar bu sıcak altında çalıştırılırken siz rahat nefes alıyor musunuz? Bu insanlar esir mi, köle mi? Burası Mağusa City Mall yolu, Peksever Apartmanı arkası. Bu mu sizin adalet anlayışınız, insan sevginiz?" ifadelerini kullandı.

SON YASAK 6-9 HAZİRANDA UYGULANDI

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, en son KKTC Meteoroloji Dairesi'nin hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahminlerini göz önünde bulundurmuş 6 Haziran  2024  ile 9 Haziran 2024  tarihleri arasında, saat 12.00 ile 16.00 arasında güneş altında çalışma yapılmasını yasaklamıştı.

 

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