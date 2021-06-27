Sıcak çarpması, arazi ve orman yangınlarına karşı dikkat!

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde bir sıcak hava dalgası beklendiğini belirterek yetkilileri ve vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

SICAK ÇARPMASI, ARAZİ VE ORMAN YANGINLARINA KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI

Meteoroloji açıklaması şöyle:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizi etkileyen sıcak hava kütlesine bağlı olarak beklenen en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ila 8°c üzerinde 39 - 42 °c, sahillerde ise mevsim normallerinin 3 ile 6 °c üzerinde 32 - 35 °c dolaylarında seyretmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sıcak çarpması, arazi ve orman yangınları ) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.”