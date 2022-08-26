Sıcak çay ve kahve içmek belirli bir kanser türünü tetikliyor mu?

Bir araştırmaya göre, kahve içmek kanser riskinizi artırabilir... ancak sadece çok sıcaksa.

İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nden uzmanlar, sıcak sıvıların özofagus olarak da bilinen yemek borusundaki dokulara zarar verebileceğini ve bunun da kansere yol açabileceğini belirttiler.

Daily Mail’de yer alan habere göre, araştırma için, 11 yıl boyunca, İngiltere ve Finlandiya’da 360.000’den fazla insanın genleri karşılaştırıldı ve veriler 22 tür kanser geliştirme riskiyle ilişkilendirildi.

Dr. Steve Burgess ve ekibi, katılımcıların DNA’sına bakmanın, özellikle kansere neden olanın kahve olup olmadığını belirlemeyi kolaylaştırdığını söylüyor.

Veriler, genetik olarak kahve içme olasılığının daha yüksek olduğu düşünülen kişilerin yemek borusu kanseri geliştirme olasılığının neredeyse üç kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Başka hiçbir kanser türü için böyle bir bağlantı bulunamadı.

Dr. Burgess, “İyi haber şu ki, kahve içmek çoğu kanser türüne yakalanma şansınızı artırmıyor” dedi.

GENETİK AÇIDAN İNCELENDİ

Kahve seven genlere sahip olmak, gerçek kahve hayranlarının yanı sıra diğer sıcak içecekleri tercih eden kişilerde riski artırdı. Bu, etkilerin kahvenin kendisinden ziyade, sıcak sıvıların neden olduğu doku hasarından kaynaklanabileceği öne sürüldü.

Dr. Burgess, “Kahve içme ile özofagus kanseri arasındaki ilişkinin en olası nedeni, boğazınıza azar azar sıcak sıvı dökmenin bir miktar zarar vermesidir” dedi.

Bilim insanları, yemek borusundaki hücrelerin sıcak içecekler tarafından yakılmasının, genlere zarar veren ve kansere neden olan bir iltihaplanmayı ürettiğini düşünüyor. Ancak bulguları doğrulamak için daha fazla kanıt gerektiğini de vurguluyorlar.