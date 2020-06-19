Sıcak gelişme: Başsavcı Sarper Altıncık, Cumhurbaşkanlığı'na geldi

Başsavcı Altıncık'ın, Başbakan'ın ayrılmasının hemen ardından Cumhurbaşkanlığı'na gelmesi dikkat çekti,
Ziyaret nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanlığı'nda saat 16'da siyasi parti başkanları toplantısı da yapılması bekleniyor.
Başsavcı Altıncık'ın, Başbakan'ın ayrılmasının hemen ardından Cumhurbaşkanlığı'na gelmesi dikkat çekti,
Ziyaret nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanlığı'nda saat 16'da siyasi parti başkanları toplantısı da yapılması bekleniyor.
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