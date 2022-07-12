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Sıcak hava dalgası Avrupa’yı etkisi altına aldı

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Avrupa, 43 derecenin üzerine çıkan sıcaklıkların İtalya'da kuraklığa neden olmasının yanı sıra Portekiz ve İspanya'da da orman yangınlarına yol açması nedeniyle acı çekiyor.
Sıcak hava dalgası Avrupa’yı etkisi altına aldı

Kuraklığın vurduğu İtalya’da nehirler kururken ve Portekiz’le İspanya şiddetli orman yangınlarıyla savaşırken, Avrupa, 43°C’lik sıcak hava dalgasında eriyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, İtalya’nın yağış miktarındaki yüzde 45’lik düşüş, 34 derece yüksek sıcaklıklarla birleştiğinde Toskana’daki Serchio nehrinin kurumasına neden oldu.

İtalya, şimdiye kadarki en sıcak yılını yaşarken şiddetli bir kuraklıkla da karşı karşıya.


İspanya’nın da bazı bölgelerinde 40 dereceyi aşan sıcaklıklar mevcut, bu yıl haziran ayında şimdiye kadarki en erken sıcak hava dalgasını kaydettikten sonra, aynı yıl ikinci sıcak dalgasını yaşıyor.

Portekiz’in başkenti Lizbon’da da yarın sıcaklık 37 derecenin üzerine çıkacak.

Avrupa Birliği, iklim değişikliğinin kıtanın kuraklık ve orman yangınları gibi doğal afetler için en zor yıllarından biriyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Uzmanlar, insanlara aşırı fiziksel aktiviteden kaçınmalarını, yüksek sıcaklıklara duyarlı olan yaşlılara bakmalarını ve bol su içmelerini tavsiye etti.

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