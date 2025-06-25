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Sıcak hava devam edecek...

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Meteoroloji Dairesi, 24-30 Haziran tarihleri arasında bölgede alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.
Sıcak hava devam edecek...

Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgiye göre, periyodun ilk iki günü olan bugün hava açık geçecek. Yarın, cuma ve cumartesi günleri açık ve az bulutlu hava hâkim olacak. Pazar günü parçalı ve az bulutlu; pazartesi günü ise parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Sıcaklıklar, iç kesimlerde 38-41, sahil bölgelerinde ise 31-34 derece santigrat arasında seyredecek. Rüzgâr, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle özellikle öğle saatlerinde açık alanlarda uzun süre kalınmaması uyarısında da bulunuldu.

 

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