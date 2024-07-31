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Sıcak hava etkisini sürdürecek

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Bölge önümüzdeki hafta boyunca alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmaya devam edecek.
Sıcak hava etkisini sürdürecek

Bölge önümüzdeki hafta boyunca alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmaya devam edecek.

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre hava, yarın açık ve az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerde parçalı bulutlu olacak. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve  çarşamba ise hava açık ve az bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 38-41 derece, sahillerde ise 34-37 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgâr genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

 

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