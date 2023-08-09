Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, sıcak hava etkisini sürdürmeye devam edecek.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Dairesnin raporuna göre, hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 - 39, sahillerde ise 32 - 35 derece dolaylarında olacak.

Dünden başlayarak 14 Ağustos’a kadar bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bu çerçevede hava açık az bulutlu olacak. Dünden itibaren hafta sonuna kadar ise yer yer sis bekleniyor.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.