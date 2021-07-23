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Sıcak Hava ve Maske Cildinizin Düşmanı Olmasın

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Sıcak Hava ve Maske Cildinizin Düşmanı Olmasın
Sıcak Hava ve Maske Cildinizin Düşmanı Olmasın

Maske kullanımı ciltte birçok soruna yol açabiliyor. Sıcak hava ve terlemenin de etkisiyle bu sorunlar yaz aylarında artış gösterebiliyor. Dr. Öğr. Üyesi Zahide Eriş, maske kaynaklı cilt sorunlarının önüne geçmek için temizliğin önemine dikkat çekiyor. Dışarıdan eve geldiğimizde yüzümüzü mutlaka özel bir temizleme jeliyle yıkamamız gerektiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Eriş, rozesea gibi ciddi problemleri olanların ise evde dahi güneş koruyucu krem kullanmasını öneriyor.

 

Yasaklar kalksa da pandemi önlemleri ve bu çerçevede maske kullanımı hala devam ediyor. Stres, evde kalmaya bağlı olarak beslenme alışkanlıklarımızdaki değişiklik ve maske kullanımına bir de sıcak hava eklendiğinde ciltte farklı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Özellikle yağlı ciltlerde terlemeyle beraber yağ salgısının da artması ciltteki gözeneklerin tıkanmasına, bunun sonucunda ise akne ve sivilce oluşumuna yol açabiliyor. Dr. Öğr. Üyesi Zahide Eriş, bu problemleri önlemek için günlük hijyene dikkat edilmesi, mümkünse her gün duş alınması gerektiğinin altını çiziyor.

 

Dışardan eve geldiğinizde yüzünüzü mutlaka temizleme jeliyle yıkayın

Maskenin yarattığı nem ve havasız ortamın ciltteki yağlanmayı artırdığını, bu nedenle maskeyi sık sık değiştirmek gerektiğini hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Eriş, şöyle devam ediyor: “Günde iki kez yüzünüzü cilt yapınıza uygun, özel bir temizleme jeliyle yıkayın, dışarıdan eve geldiğinizde de yüzünüzü mutlaka yeniden yıkayın. Haftada bir kez uygulayacağınız bir peeling ciltteki gözenekleri açık tutarak sivilce oluşumunu engellemede yardımcı olur. Beslenmenize de özen göstermelisiniz. Bol bol su içilmeli ve yağdan fakir beslenmelisiniz. Aşırı acılı ve baharatlı besinlerden kaçınmalı, çikolata tüketimini de kısıtlamalısınız” diyor.

 

Rozesea şikayetiniz varsa evde bile güneş koruyucu kullanmalısınız

Yaz aylarında sıcak hava ve güneş nedeniyle rozasea (gül hastalığı) yakınmalarında da artış görüldüğünün altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Eriş, maske kullanımının da bu şikayet artışında etkili olduğunu hatırlatıyor. İltihaplı kızarıklık, sivilce benzeri kabartılar, yüzeysel damar genişlemeleri ve yanma şikayetlerine yol açan rozasea hastalığının genellikle yüzde ve burun çevresinde görüldüğünü söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Eriş, rozasea hastalığı olanlara şu önerilerde bulunuyor: “Ilık suyla duş alın, ardından cildinizi nemlendirin. Kafein ve sıcak su ciltteki kızarıklığı artırıyor. Bu nedenle sıcak çay ve kahve içmeyin. Evinizde de dahil olmak üzere, düzenli olarak güneş koruyucu krem kullanın ve serin yerlerde bulunmaya özen gösterin.”

 

Maskeniz terden nemlenirse yenisiyle değiştirin

Maskenin etkisiyle artan terleme nedeniyle ter bezlerini tıkanarak ter bezi kistlerine yol açabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Zahide Eriş, gözeneklerin tıkanmaması için günde 2 kez cilt tipine uygun bir temizleyici kullanılmasını ve terden nemlenen maskenin mutlaka değiştirmeyi öneriyor. Dr. Öğr. Üyesi Eriş, alerjik bünyelerde sıcağın etkisiyle maske kumaşının dokusuna karşı alerjik reaksiyon gelişebileceğini hatırlatarak şunları söylüyor: “Bu durumda ciltte kızarıklık, kaşıntı, kabarıklıklar ve pullanma gibi sorunlar oluşabilir. Maskenin altına, evde pamuklu bir kumaşla yapacağınız maskeyi takarsanız, maskenin cilt ile temasını kesmiş ve alerji riskini ortadan kaldırmış olursunuz.”

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